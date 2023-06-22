Call of Duty Warzone Caldera закрывается в сентябре ©

Call of Duty: Warzone Caldera, один из оставшихся пережитков оригинальной Call of Duty: Warzone, выпущенной в 2020 году, будет отключен 21 сентября. Игровой процесс Caldera, прогресса игрока, инвентарь и онлайн-сервисы закроются в этот день. Об этом сообщила Activision Blizzard.

Activision Blizzard сообщила в своем блоге, что решение принимается, чтобы «сосредоточиться на будущем контенте Call of Duty, включая текущую бесплатную игру Warzone».

«Игроки должны подготовиться к еще большему количеству контента Warzone на консолях и ПК, а также к новой эре Battle Royale на ходу с запуском Call of Duty®: Warzone™ Mobile, который включает в себя общий боевой пропуск и кросс-прогресс. Команда Call of Duty и Studios с нетерпением ждут возможности поделиться более подробной информацией».

Отключение не влияет на многопользовательский режим в Modern Warfare 2019, Black Ops Cold War или Vanguard, а также не влияет на текущую итерацию Warzone.

Call of Duty: Warzone Caldera ранее запускалась как отдельная игра с контентом, отражающим Call of Duty: Vanguard. Она была задумана как замена оригинальной Warzone, которая была отключена вскоре после выпуска Warzone 2.