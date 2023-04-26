В Warzone 2.0 возвращается знакомый режим, но игрокам он не особо нужен ©

Режим "Добыча" (Plunder) долгое время присутствовал в первой Call of Duty: Warzone, но был удален из королевской битвы еще в июле 2022 года. И вот спустя девять месяцев он возвращается уже в Warzone 2.0, но похоже, что знакомый режим не особо нужен игрокам бесплатного шутера.

Учитывает текущее мнение сообщества Warzone 2.0, многие игроки считают новое обновление со старым режимом более, чем бессмысленным. Как отмечают геймеры, техническое состояние игры на всех платформах требует особого внимания от разработчиков. Вместо того чтобы возвращаться старые режимы, им бы следовало заняться исправлением проблем со стабильностью серверов, улучшить производительность и баланс игры - считают в сообществе.

Режим "Добыча" позволяет игрокам собирать деньги и постоянно возрождаться вместе со своим снаряжением для участия в перестрелках. Режим отличается на фоне основной королевской битвы повышенной динамикой, однако всегда считался "более слабым" и "не интересным" игровым режимом. Судя по реакции игроков, в Warzone 2.0 режим "Добыча" вряд ли станет самым любимым местом для игры.