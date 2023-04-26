В Warzone 2.0 возвращается знакомый режим, но игрокам он не особо нужен

Режим "Добыча" (Plunder) долгое время присутствовал в первой Call of Duty: Warzone, но был удален из королевской битвы еще в июле 2022 года. И вот спустя девять месяцев он возвращается уже в Warzone 2.0, но похоже, что знакомый режим не особо нужен игрокам бесплатного шутера.
Учитывает текущее мнение сообщества Warzone 2.0, многие игроки считают новое обновление со старым режимом более, чем бессмысленным. Как отмечают геймеры, техническое состояние игры на всех платформах требует особого внимания от разработчиков. Вместо того чтобы возвращаться старые режимы, им бы следовало заняться исправлением проблем со стабильностью серверов, улучшить производительность и баланс игры - считают в сообществе.
Режим "Добыча" позволяет игрокам собирать деньги и постоянно возрождаться вместе со своим снаряжением для участия в перестрелках. Режим отличается на фоне основной королевской битвы повышенной динамикой, однако всегда считался "более слабым" и "не интересным" игровым режимом. Судя по реакции игроков, в Warzone 2.0 режим "Добыча" вряд ли станет самым любимым местом для игры.
Осталось вернуть Вердянск и всё оружие что было раньше ну и сделать нормальную оптимизацию. Короче всё вернуть как было на старте первой части.
Вернут но позже, и за донат___))))
Гении. Вместо того чтобы разваивать успешный первый Warzone разделили игроков на два лагеря. Попутно убили весь смысл в первой части, а тут внезапно оказалось что вторая часть людей удержать не может. Просто молодцы.
А мне нравился этот режим .
Не нравился режим ? Какой дебил это писал, такие зарубы были на storage town, на этом клочке карты, месилось чуть не пол сервера. Прокачать оружие и камуфляжи, тем у кого нет мп, этот режим просто маст хев.
Набор игроков на сервер в пландере всегда был гораздо быстрее и играло огромное кол-во людей. Хороший азарт был, особенно по гаражам побегать ))