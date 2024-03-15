Релизный трейлер мобильного шутера Call of Duty: Warzone Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile предложит аутентичный опыт, чрезвычайно близкий к тому, что доступен на ПК и консолях: именно об этом решительно бьет только что опубликованный Activision стартовый трейлер игры.

Call of Duty: Warzone Mobile выйдет на iOS и Android с 21 марта и будет включать в себя те же механики и структуру, которые сделали free-to-play battle royale столь популярной на протяжении многих лет, но в портативном измерении.

Более того вы сможете рассчитывать на кросс-прогрессию в отношении оружия и уровней персонажей, сохраняя свой прогресс независимо от используемой платформы.

В октябре прошлого года Call of Duty: Warzone Mobile уже собрала более 45 миллионов предварительных регистраций, и эта цифра неизбежно росла на протяжении нескольких недель, делая игру хитом еще до запуска.