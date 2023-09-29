Candy Crush Saga за 11 лет заработала 20 млрд долларов ©

Компания Activision отметила двадцатилетие компании King, которая была приобретена ею в 2016 году для создания интерактивных развлечений. Если вы не знакомы с компанией King, то, по крайней мере, слышали о ее играх - Candy Crush, например, ее самом крупном творении. В пресс-релизе, посвященном знаменательной дате компании King, Activision отметила, что за время своего существования игра Candy Crush Saga заработала ошеломляющую сумму в 20 млрд долл.

Даже сегодня, спустя 11 лет после появления игры, Candy Crush ежемесячно привлекает миллионы активных игроков. За все время существования игры было произведено огромное количество загрузок - около пяти миллиардов загрузок на всех устройствах.

Компания King сделала ставку на золото, выпустив Candy Crush в 2012 году, и с тех пор не перестает радоваться этому успеху. В отчете, опубликованном компанией Activision, сообщается, что в общей сложности игроки Candy Crush Saga прошли более пяти триллионов уровней. Кроме того, игра стала легитимным видом спорта - в этом году в Лондоне прошел турнир по Candy Crush с призовым фондом 250 000 долларов.

В своем заявлении президент King Тьодольф Сомместад высоко оценил успехи компании за последние двадцать лет:

Достижение 20-летнего юбилея является свидетельством невероятной страсти и преданности всей команды King нашей миссии — сделать мир играбельным. В будущем мы будем стремиться к тому, чтобы сделать наши игры лучшими из возможных и дать игрокам больше того, что они хотят". С историей успеха и ярким будущим King надеется обеспечить еще много лет увлекательного игрового процесса и незабываемых моментов для наших игроков".

Activision с нетерпением ждет следующих 20 лет King, и вполне вероятно, что когда этот рубеж будет пройден, мы будем отмечать еще пятьдесят триллионов пройденных уровней Candy Crush или что-то в этом роде.