Microsoft обязывает сотрудников King ежедневно использовать ИИ

По данным портала mobilegamer, студия King (создатели Candy Crush) получила от Microsoft указание активно применять искусственный интеллект в повседневной работе.

Источники сообщают, что требование начали внедрять ещё в 2024 году. Тогда планировалось, что сотрудники будут использовать ИИ в 70–80% ежедневных задач, но к 2025-му цель была повышена до 100%. Теперь под это правило подпадают все работники — от художников и дизайнеров до программистов и менеджеров.

Напомним, в июле King стала одной из самых пострадавших студий в ходе сокращений Microsoft — тогда лишились работы около 200 сотрудников. Внутренние документы компании указывали, что одновременно с этим планируется «открыть доступ к новым инструментам ИИ для повышения продуктивности». При этом часть специалистов должна быть заменена этими же инструментами. Среди них упоминались решения для нарративного проектирования, тестирования и создания уровней.

Несмотря на курс Microsoft, внутри King отношение к инициативе неоднозначное. По словам источников, основное применение ограничивается ChatGPT, а руководители студии также выражают сомнения в эффективности повсеместного внедрения искусственного интеллекта.