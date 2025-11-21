Canyons перерождается: мистические крестоносцы и новая атмосфера вместо постапокалипсиса

Разработчики лутер-шутера Canyons представили трейлер переосмысленной версии игры, показав впечатляющий масштаб изменений. Команда полностью отказалась от привычного постапокалиптического стиля в духе «Безумного Макса» и выбрала более самобытную эстетику — мрачную, мистическую, с мотивами крестоносцев и древнего зла.

Одним из ключевых достижений авторов стала новая система отрисовки огромных толп врагов, которые могут одновременно окружать и атаковать игрока. По словам разработчиков, это должно значительно повысить динамику боёв и сделать сражения визуально зрелищнее. В ближайшее время команда планирует представить «честный» 15-минутный геймплейный ролик без склеек, чтобы показать реальные механики обновлённого Canyons.

За проект отвечает студия, известная по survival-хиту Breathedge. Действие игры разворачивается во вселенной, где зло принимает самые неожиданные формы. Практически любой предмет способен оказаться «Оживом» — существом-гибридом живой и неживой материи. Они маскируются под кактусы, элементы забора и даже песчаные дюны, что делает исследования локаций постоянным напряжённым испытанием. Помимо них в игре представлены и классические зомби.

Дата выхода Canyons пока не объявлена, однако проект создаётся для PC и PS5. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam, где подтверждена поддержка русского языка.