Экшен "Приключения Капитана Блада" обзавёлся демоверсией в Steam

Издатель SNEG сообщил, что экшен "Приключения Капитана Блада" получил демоверсию на ПК в Steam в честь фестиваля Steam Next Fest.

Разработанная дочерней компанией 1C, 1C-Seawolf Studio, игра изначально была заявлена ​​для выпуска в конце 2010 года, но так и не была выпущена из-за проблем, связанных с соглашениями о публикации игры за рубежом. В апреле 2021 года играбельная сборка игры просочилась в сеть, а в ноябре 2022 года исходный код игры был выпущен ее первоначальными разработчиками под лицензией GPLv3. Утечка сборки оставалась единственным способом нормально играть в игру до июня 2024 года, когда издательская компания SNEG объявила, что они вместе с компанией-портатором General Arcade переносят игру на современные платформы, включая ПК в Steam.

Переиздание включает в себя некоторые улучшения, такие как полная поддержка достижений Steam и дополнительные локализации.