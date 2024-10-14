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Captain Blood Осень 2024
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7.3 124 оценки

Экшен "Приключения Капитана Блада" обзавёлся демоверсией в Steam

monk70
Новости

Издатель SNEG сообщил, что экшен "Приключения Капитана Блада" получил демоверсию на ПК в Steam в честь фестиваля Steam Next Fest.

Разработанная дочерней компанией 1C, 1C-Seawolf Studio, игра изначально была заявлена ​​для выпуска в конце 2010 года, но так и не была выпущена из-за проблем, связанных с соглашениями о публикации игры за рубежом. В апреле 2021 года играбельная сборка игры просочилась в сеть, а в ноябре 2022 года исходный код игры был выпущен ее первоначальными разработчиками под лицензией GPLv3. Утечка сборки оставалась единственным способом нормально играть в игру до июня 2024 года, когда издательская компания SNEG объявила, что они вместе с компанией-портатором General Arcade переносят игру на современные платформы, включая ПК в Steam.

Переиздание включает в себя некоторые улучшения, такие как полная поддержка достижений Steam и дополнительные локализации.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Tiger Goose

Надо бы попробовать. Книги о Бладе великолепны, поэтому игру жду.

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Лицо со шрамом

Не прошли и .. сколько же там прошло уже , я постарел.

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