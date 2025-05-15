Поезда и Космос: Capitan of Industry получил крупное обновление 3

Компания MaFi Games выпустила свое огроманое обновление v 0.7.0 для Capitan of Industry - градостраительной песочницы с упором на производственные цепочки. Главное нововведение – поезда и эндгейм - контент, разширяющие доставку грузов и материалов с отдаленных участков карты а так же возможность построить целую орбитальную станцию и направлять на свой город метиориты с залежами полезных ископаемых. Также добавлены новые ресурсы, новые строения, новые производства и многое - многое другое. Вот ряд ключевых изменений:

Главные нововведения

Поезда. Добавлены ж.д. станции, железнодорожные пути дизельные и паровые локомативы,

Офисы и ситема Фокуса. Стройте офисы, чтобы использовать растущее население.

Офисы, назначенные работникам и снабженные офисными принадлежностями, дают очки фокусировки, которые можно распределить по модификаторам и льготам, аналогично указам, но без затрат на единство.

Офисы, назначенные работникам и снабженные офисными принадлежностями, дают очки фокусировки, которые можно распределить по модификаторам и льготам, аналогично указам, но без затрат на единство. Космическая программа и разработка астероидов. Ракеты теперь могут доставлять грузы на орбиту. Добавлена ​​возможность строить, модернизировать и обслуживать космическую станцию.

Космическая станция обеспечивает расширенные исследования, бонус единства и бонус эффективности исследований. Добавлена ​​новая механика поиска и доставки астероидов для их добычи на вашем острове.

Космическая станция обеспечивает расширенные исследования, бонус единства и бонус эффективности исследований. Добавлена ​​новая механика поиска и доставки астероидов для их добычи на вашем острове. Новые производственные цепочки. Более 40 новых продуктов. Добавлена ​​выплавка и производство алюминия и титана. Добавлено производство алмазов. Добавлена ​​электроника IV, производимая из сапфировых пластин и алмазов. Добавлены продукты для космической программы - детали космических зондов, детали станций, принадлежности для экипажа, компактный реактор и многое другое. Добавлены предметы роскоши как новый продукт в поселения. Добавлен Интернет как новый модуль, обеспечивающий вычисления для поселений.

Новая функция: Бесконечное исследование

Расширено дерево исследований с 18 новыми бесконечными исследовательскими узлами, которые обеспечивают значительные бонусы и позволяют разогнать вашу отрасль до новых возможностей.

Повторяющиеся исследовательские узлы становятся все более и более требовательными, обеспечивая значительный расход ресурсов в конце игры.

Продвинутые исследовательские узлы также требуют космических очков, поставляемых действующей космической станцией.

Новые карты

Добавлена ​​новая карта Dragontail Isle, которая в настоящее время является крупнейшей официальной картой в игре (22 км^2), где логистика с помощью поездов будет необходима.

Обновлены существующие карты:

New Haven: площадь земли увеличена с 4 до 11 км^2

Armageddon: площадь земли увеличена с 17 до 20 км^2

The Beach: площадь земли увеличена с 5 до 14 км^2

Curland: площадь земли увеличена с 5 до 16 км^2

Golden Peak: площадь земли увеличена с 3 до 16 км^2

You Shall Not Pass: площадь земли увеличена с 6 до 18 км^2

Crater (из издания Supporter): площадь земли увеличена с 7 до 18 км^2

Графика и производительность

Улучшено общее освещение сцены и цветокоррекция.

Введен новый параметр качества текстур, который управляет разрешением отображаемых текстур.

Увеличено разрешение многих текстур в 2 и 4 раза.

Обновлены 3D-модели конвейерных лент, труб, лифтов, роботизированных сборщиков (T4 и T5), стартовой площадки ракет и многих продуктов.

Улучшен рендеринг окклюзии окружения различных моделей.

Увеличена производительность поиска пути транспортного средства на 40%.

Рендеринг деревьев теперь примерно в 3 раза быстрее, что увеличивает общий игровой FPS на 10-25% в начале игры.

Рендеринг пней деревьев теперь примерно в 10 раз быстрее.

Рост деревьев и гниение пней больше не вызывают перегрузки ЦП, FPS увеличивается на 5-10% для сохранений с большим количеством действий в лесу.

Рендеринг выделения деревьев (выбор урожая) теперь в 5 раз быстрее, что устраняет падение FPS при отображении.

Операция выбора и отмены выбора деревьев теперь в 7 раз быстрее, что устраняет задержку при выборе больших групп деревьев.

Оптимизированные структуры данных и алгоритмы для деревьев, что сокращает объем памяти для каждого дерева и увеличивает производительность таких операций, как поиск дерева для сбора урожая, примерно в 3 раза.

Оптимизированная инициализация и загрузка игры, что приводит к сокращению времени загрузки в среднем на несколько секунд.

С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры.

Игра доступна на PC (Steam) и крайне рекомендуеться любителям строить и производить. Так же имеет очень положительный рейтинг обзорв в 93% из 6253 поигравших и оценивших игру. Прямо сейчас на нее действует скидка в -30%