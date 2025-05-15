Поезда и Космос: Capitan of Industry получил крупное обновление 3

Компания MaFi Games выпустила свое огроманое обновление v 0.7.0 для Capitan of Industry - градостраительной песочницы с упором на производственные цепочки. Главное нововведение – поезда и эндгейм - контент, разширяющие доставку грузов и материалов с отдаленных участков карты а так же возможность построить целую орбитальную станцию и направлять на свой город метиориты с залежами полезных ископаемых. Также добавлены новые ресурсы, новые строения, новые производства и многое - многое другое. Вот ряд ключевых изменений:
Главные нововведения
- Поезда. Добавлены ж.д. станции, железнодорожные пути дизельные и паровые локомативы,
- Офисы и ситема Фокуса. Стройте офисы, чтобы использовать растущее население.
Офисы, назначенные работникам и снабженные офисными принадлежностями, дают очки фокусировки, которые можно распределить по модификаторам и льготам, аналогично указам, но без затрат на единство.
- Космическая программа и разработка астероидов. Ракеты теперь могут доставлять грузы на орбиту. Добавлена возможность строить, модернизировать и обслуживать космическую станцию.
Космическая станция обеспечивает расширенные исследования, бонус единства и бонус эффективности исследований. Добавлена новая механика поиска и доставки астероидов для их добычи на вашем острове.
- Новые производственные цепочки. Более 40 новых продуктов. Добавлена выплавка и производство алюминия и титана. Добавлено производство алмазов. Добавлена электроника IV, производимая из сапфировых пластин и алмазов. Добавлены продукты для космической программы - детали космических зондов, детали станций, принадлежности для экипажа, компактный реактор и многое другое. Добавлены предметы роскоши как новый продукт в поселения. Добавлен Интернет как новый модуль, обеспечивающий вычисления для поселений.
Новая функция: Бесконечное исследование
- Расширено дерево исследований с 18 новыми бесконечными исследовательскими узлами, которые обеспечивают значительные бонусы и позволяют разогнать вашу отрасль до новых возможностей.
- Повторяющиеся исследовательские узлы становятся все более и более требовательными, обеспечивая значительный расход ресурсов в конце игры.
- Продвинутые исследовательские узлы также требуют космических очков, поставляемых действующей космической станцией.
Новые карты
- Добавлена новая карта Dragontail Isle, которая в настоящее время является крупнейшей официальной картой в игре (22 км^2), где логистика с помощью поездов будет необходима.
- Обновлены существующие карты:
New Haven: площадь земли увеличена с 4 до 11 км^2
Armageddon: площадь земли увеличена с 17 до 20 км^2
The Beach: площадь земли увеличена с 5 до 14 км^2
Curland: площадь земли увеличена с 5 до 16 км^2
Golden Peak: площадь земли увеличена с 3 до 16 км^2
You Shall Not Pass: площадь земли увеличена с 6 до 18 км^2
Crater (из издания Supporter): площадь земли увеличена с 7 до 18 км^2
Графика и производительность
- Улучшено общее освещение сцены и цветокоррекция.
- Введен новый параметр качества текстур, который управляет разрешением отображаемых текстур.
- Увеличено разрешение многих текстур в 2 и 4 раза.
- Обновлены 3D-модели конвейерных лент, труб, лифтов, роботизированных сборщиков (T4 и T5), стартовой площадки ракет и многих продуктов.
- Улучшен рендеринг окклюзии окружения различных моделей.
- Увеличена производительность поиска пути транспортного средства на 40%.
- Рендеринг деревьев теперь примерно в 3 раза быстрее, что увеличивает общий игровой FPS на 10-25% в начале игры.
- Рендеринг пней деревьев теперь примерно в 10 раз быстрее.
- Рост деревьев и гниение пней больше не вызывают перегрузки ЦП, FPS увеличивается на 5-10% для сохранений с большим количеством действий в лесу.
- Рендеринг выделения деревьев (выбор урожая) теперь в 5 раз быстрее, что устраняет падение FPS при отображении.
- Операция выбора и отмены выбора деревьев теперь в 7 раз быстрее, что устраняет задержку при выборе больших групп деревьев.
- Оптимизированные структуры данных и алгоритмы для деревьев, что сокращает объем памяти для каждого дерева и увеличивает производительность таких операций, как поиск дерева для сбора урожая, примерно в 3 раза.
- Оптимизированная инициализация и загрузка игры, что приводит к сокращению времени загрузки в среднем на несколько секунд.
С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры.
Игра доступна на PC (Steam) и крайне рекомендуеться любителям строить и производить. Так же имеет очень положительный рейтинг обзорв в 93% из 6253 поигравших и оценивших игру. Прямо сейчас на нее действует скидка в -30%