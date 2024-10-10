Анонсирована гоночная аркада про кошек - Cat Drift

В Steam появилась страница Cat Drift — необычной гоночной аркады про кошек. В ней геймерам предстоит соревноваться в скорости с другими пушистыми дрифтерами. У игры пока нет даты выхода.

Ожидается более 10 уникальных гоночных режимов, таких как «Gluttonous Snake Cat», «Drunk Driving Battle», «Dracula Meow», «Roller Coaster Metro», а также разные трассы и правила. Играть можно будет как против друзей, так и против ботов.

Помимо этого, в Cat Drift будет система разведения и суперспособностей. Например, своему котику можно будет добавить «хвост-вертолет», который поможет ему перебираться через препятствия.

В Cat Drift также позволят оцифровать настоящих кошек, так что дрифтовать по ночному городу получится в виде собственного питомца.