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Cat Drift 2025 г.
Инди, Гонки, От третьего лица
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Анонсирована гоночная аркада про кошек - Cat Drift

Solstice
Новости

В Steam появилась страница Cat Drift — необычной гоночной аркады про кошек. В ней геймерам предстоит соревноваться в скорости с другими пушистыми дрифтерами. У игры пока нет даты выхода.

Ожидается более 10 уникальных гоночных режимов, таких как «Gluttonous Snake Cat», «Drunk Driving Battle», «Dracula Meow», «Roller Coaster Metro», а также разные трассы и правила. Играть можно будет как против друзей, так и против ботов.

Помимо этого, в Cat Drift будет система разведения и суперспособностей. Например, своему котику можно будет добавить «хвост-вертолет», который поможет ему перебираться через препятствия.

В Cat Drift также позволят оцифровать настоящих кошек, так что дрифтовать по ночному городу получится в виде собственного питомца.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Deowar

Тыгыдык должен быть только в квартире. Ещё нужна шкала громкости и ярости хозяина))

2
moonfaer

Квадроберры смогут оцифровать себя и дрифтить по ночным городам за самих себя

1
ze1n_82

этож будущее, полный привод в отличии от заднеприводных)

0
Jarvis666

Фу, кошки опять

0
Syntrax

шляпа

-2