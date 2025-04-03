В Epic Games Store стартовала раздача Cat Quest 2

В Epic Games Store на ПК появилась новая бесплатная игра, которая заменила предыдущее предложение. Бесплатная игра этой недели как нельзя кстати, поскольку одной из бесплатных игр Epic Games Store прошлой недели была Cat Quest. На этой неделе за ней последовала Cat Quest 2.

Cat Quest 2 — это 2D-экшен-RPG с открытым миром, действие которого происходит в фэнтезийном мире кошек и собак. Под угрозой продолжающейся войны между котами Фелингарда и наступающими собаками Империи Люпуса, Cat Quest 2 рассказывает историю двух королей, объединившихся против их воли, в путешествии, полном открытий, чтобы вернуть себе троны. Играйте и за кота, и за собаку, исследуя их королевства в одиночку или с другом! Отправляйтесь в путешествие в мире, полном магии, любопытных монстров, и отправляйтесь в невиданное ранее приключение с котами!»

Те, кто решит попробовать эту бесплатную игру для ПК, должны рассчитывать на 7–12 часов, с учетом различий в стиле игры, скорости завершения и уровне мастерства.