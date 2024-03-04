Для игры Cataclismo вышел официальный трейлер с датой выхода

Cataclismo от создателей Moonlighter сочетает в себе стратегию в реальном времени и защиту замка. Стройте крепости из блоков и защитите последний оплот человечества от скопищ кошмаров в постапокалиптическом мире. Переживите осаду и рассейте зловещий туман. Вас ждет история о надежде, стойкости и единстве. Стройте днем, воюйте ночью! Вам предстоит собирать ресурсы и возводить стены, как при игре в LEGO®. Не забывайте планировать тактику, расстановку бойцов и ловушек, а также учитывать погоду. С наступлением ночи сюда придут орды кошмаров и попытаются все разнести. По всем законам физики падающие блоки будут бить как по врагам, так и по своим.
Cataclismo станет доступна в Steam 16 июля.