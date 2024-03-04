Для игры Cataclismo вышел официальный трейлер с датой выхода

Это игра от создателей Moonlighter и The Mageseeker, в которой сочетаются элементы обороны крепости и стратегии в реальном времени. Вы оказываетесь в центре эпической борьбы за выживание человечества в мире, окутанном таинственным и зловещим туманом. Вам предстоит строить и укреплять башни и стены последнего города людей, который остался неприступным для кошмарных существ, скрывающихся во мгле. Но вы не можете сидеть в осаде вечно. Вам нужно возглавить отважную экспедицию в разрушенные земли, чтобы найти способ очистить мир от тумана.

Выживание зависит от вашего стратегического мышления. Вы должны грамотно распределять ресурсы между постройками, технологиями и обороной. Вы также должны исследовать карту, чтобы найти ценные ресурсы и артефакты, которые помогут вам в битве. Но будьте осторожны: туман не спит, и кошмары всегда готовы к нападению.