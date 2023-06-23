Геймплейный трейлер Cataclismo, посвященной строительству средневековых крепостей ©

Взгляните на новый геймплейный трейлер Cataclismo, стратегической игры в реальном времени в жанре темного фэнтези, разработанной Digital Sun. Стройте крепости и защищайтесь от волн врагов. Возглавьте экспедицию за воротами последнего города и восстановите окутанные туманом руины, восстанавливая человечество. Cataclismo скоро выйдет, а демоверсия Cataclismo уже доступна в рамках Steam Next Fest 2023.

Cataclismo представляет собой сложное приключение, которое заставит вас выйти за пределы своих возможностей.

В Cataclismo игроки возглавляют экспедицию за воротами последнего города, строят крепости и защищаются от волн Ужасов в сочетании защиты башни и стратегии в реальном времени, поскольку они восстанавливают окутанные туманом руины и восстановить человечество — камень за камнем.