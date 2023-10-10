Стартовала Kickstarter-кампания стратегии в реальном времени Cataclismo от создателей Moonlighter ©

Компания Digital Sun сегодня запустила кампанию на Kickstarter для своей новой стратегической игры в реальном времени Cataclismo. После Moonlighter и The Mageseeker - A League of Legends Story это будет первая игра студии, изданная самостоятельно, поэтому они просят поддержки фанатов.

Cataclismo — это мрачная стратегия в реальном времени о строительстве крепостей по кирпичикам и защите от полчищ ужасов, появляющихся из предательского тумана. Собирайте детали вместе, расставляйте самые разнообразные войска и принимайте эффективные тактические решения, чтобы выдержать осаду.

В ходе захватывающей 30-часовой кампании вы узнаете, что случилось с этой гнилой землей, защищая Хогар, последний человеческий город. Или дайте волю своему воображению в области дизайна крепости в творческом режиме, строя замысловатые средневековые замки, не беспокоясь о бледных существах, рожденных в тумане.

Разработчики Moonlighter ищут 50 000 евро (около 53 000 долларов США) на финансирование выпуска только для ПК. Однако сбор большей суммы позволит разработать дополнительные игровые режимы и интересные функции.

Чтобы привлечь спонсоров, на странице проекта Cataclismo представлены многочисленные ранее неизвестные детали игрового мира и механики. Кампания также предлагает эксклюзивные награды для спонсоров, такие как золотой медальон с номером, винил с саундтреком или потрясающую фигурку Ирис размером 15 см/6 дюймов.

Ожидаемая дата выхода Cataclismo — второй квартал 2024 года на ПК (Steam и GOG). А пока вы можете попробовать демо-версию игры в Steam.