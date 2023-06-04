Симулятор рыбалки Catch & Cook очень похож на Dredge, но без жутких подводных монстров ©

Внимательно взгляните на грядущую Catch & Cook: Fishing Adventure, и вы можете просто перепутать ее с другим мультяшным симулятором рыбалки от третьего лица 2023 года: Dredge. Однако зубастые мутанты и потусторонние ужасы в Dredge могут быть довольно подавляющими, особенно когда они начинают грызть ваш корабль. В отличие от этого, Catch & Cook – идеальный симулятор рыбалки для людей, которые находят жуткие подводные ужасы Dredge слишком жуткими.

В Catch & Cook вы управляете причудливой лодкой, где вы одновременно являетесь владельцем ресторана морепродуктов и единственным поставщиком указанных морепродуктов. Вы рыбак и повар; ловец и плита.

Демоверсия Catch & Cook уже доступна в Steam. Разработчики говорят, что игра снова появится на предстоящем Steam Next Fest.