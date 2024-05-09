Надежный инсайдер намекает на порт Catherine: Full Body на PC

Midori, надежный инсайдер, когда дело касается проектов студии Atlus, недавно провел опрос, в котором поинтересовался у своих подписчиков "Купили бы они Catherine: Full Body на PC?". В голосовании 65% пользователей ответили положительно.

Многие пользователи увидели в этом намёк на то, что Atlus в скором времени может анонсировать PC-порт игры. Оригинальная Catherine вышла на PC в 2019-м году, однако расширенное издание Full Body по-прежнему доступно лишь на PS4 и Switch.

Ранее Catherine: Full Body была замечена в утекшем списке от NVIDIA, многие проекты из которого уже действительно вышли на PC.