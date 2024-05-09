Надежный инсайдер намекает на порт Catherine: Full Body на PC

Midori, надежный инсайдер, когда дело касается проектов студии Atlus, недавно провел опрос, в котором поинтересовался у своих подписчиков "Купили бы они Catherine: Full Body на PC?". В голосовании 65% пользователей ответили положительно.
Многие пользователи увидели в этом намёк на то, что Atlus в скором времени может анонсировать PC-порт игры. Оригинальная Catherine вышла на PC в 2019-м году, однако расширенное издание Full Body по-прежнему доступно лишь на PS4 и Switch.
Ранее Catherine: Full Body была замечена в утекшем списке от NVIDIA, многие проекты из которого уже действительно вышли на PC.
Еще один бастион падет.
Чем Full Body отличается от обычной версии, кто в курсе?
Если кратко: доработали ряд геймплейных моментов + ввели дополнительного персонажа в сюжет, от которого до сих пор рвет у SJW даже спустя несколько лет)
Общий список:
Количество уровней в два раза больше, чем в оригинальной игре;
Более 20 новых сцен (а также новые пикантные сцены);
Новые концовки: для Рин, а также для Кэтрин и Кэтрин;
Многопользовательский компонент с онлайн-сражениями PvP;
Новые посетители, с которыми можно поговорить в Stray Sheep;
Новые уровни сложности: безопасный режим и режим автоигры;
Новый игровой режим (режим расстановки) с новым механизмом, позволяющим одновременно перемещать несколько блоков, когда они соединены;
Некоторые эффекты предметов были изменены;
Игроки теперь могут вращать камеру во время перемещения по блокам;
Винсент может просмотреть стратегии, которые ему рассказали овцы, в точках сохранения.
Для неигравших, можно чуть поподробнее?)
Аккуратно - спойлеры.
https://www.playground.ru/catherine/news/zapadnuyu_versiyu_catherine_full_body_ne_zatsenzurili_sjw_bukvalno_v_yarosti-500398
Благодарю покорно)
Прошел, когда работал в ремонтной мастерской админом. Целый день можно было играть, отвлекаясь иногда на посетителей. Были прошитые ps, xbox, пк рабочий мощный