Анонсировано познавательное путешествие в космос с очаровательным котенком Cat's Cosmic Atlas ©

RedDeer.Games, издатель и разработчик, специализирующийся на продукции Nintendo Switch, анонсировал свою новую игру — Cat’s Cosmic Atlas. Эта волшебная энциклопедия, наполненная знаниями о космосе, выйдет в конце этого года на Nintendo Switch и Steam, ПК.

Cat's Cosmic Atlas — это уникальное нарисованное от руки образовательное приключение в жанре «укажи и щелкни», позволяющее игрокам открыть для себя чудеса нашей Солнечной системы и бескрайние просторы космоса, рука об руку с очаровательным котенком по имени Фелли.

Фелли проведет игроков через южное и северное небо в захватывающем стиле книги с картинками, сочетая причудливые иллюстрации с небесной магией звезд и планет. Эстетика Cat's Cosmic Atlas черпает вдохновение из классической детской литературы, создавая очаровательный мир в космосе.