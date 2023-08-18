Созданное вручную приключение Cat's Cosmic Atlas стало доступно для ПК и Nintendo Switch

Издатель и разработчик инди-игр из Варшавы (Польша) RedDeerGames сегодня объявил, что их созданное вручную приключение Cat's Cosmic Atlas стало доступно для ПК в Steam и Nintendo Switch в Nintendo Eshop.
Cat’s Cosmic Atlas представляет собой беспрецедентную, созданную вручную авантюру в стиле «укажи и щелкни», в которой игроки присоединятся к Фелли — кошке-исследователю, пытающейся раскрыть все загадки и чудеса Вселенной.
Эта образовательная история, наполненная волшебством детских сказок и книжных иллюстраций, призвана познакомить игроков с непостижимой громадностью и запутанными деталями Солнечной системы, а также с небесными телами, украшающими наше космическое соседство.
Вручную? А раньше поляки игры жопой делали что ли? Я не понимаю акцент на слово "вручную".
*беспрецедентную, созданную вручную, повнимательней пожалуйста
я тупой извини, я всё ещё не понял.
похоже это перевод такой.
имелось ввиду стиль рисовки, как от руки в детских книжках, а не сгенерированные картинки от ИИ и тп
М-маркетинговые бредни
милота