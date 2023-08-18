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Cat's Cosmic Atlas 17.08.2023
4.3 4 оценки

Созданное вручную приключение Cat's Cosmic Atlas стало доступно для ПК и Nintendo Switch

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monk70
Новости

Издатель и разработчик инди-игр из Варшавы (Польша) RedDeerGames сегодня объявил, что их созданное вручную приключение Cat's Cosmic Atlas стало доступно для ПК в Steam и Nintendo Switch в Nintendo Eshop.

Cat’s Cosmic Atlas представляет собой беспрецедентную, созданную вручную авантюру в стиле «укажи и щелкни», в которой игроки присоединятся к Фелли — кошке-исследователю, пытающейся раскрыть все загадки и чудеса Вселенной.

Эта образовательная история, наполненная волшебством детских сказок и книжных иллюстраций, призвана познакомить игроков с непостижимой громадностью и запутанными деталями Солнечной системы, а также с небесными телами, украшающими наше космическое соседство.

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6
Cat's Cosmic Atlas
17.08.2023
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Вручную? А раньше поляки игры жопой делали что ли? Я не понимаю акцент на слово "вручную".

1
r23dom

*беспрецедентную, созданную вручную, повнимательней пожалуйста

0
Real Slim Shady r23dom

я тупой извини, я всё ещё не понял.

1
RavenW89

похоже это перевод такой.
имелось ввиду стиль рисовки, как от руки в детских книжках, а не сгенерированные картинки от ИИ и тп

0
r23dom RavenW89

М-маркетинговые бредни

0
Dexter Stockman

милота

0