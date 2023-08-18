Созданное вручную приключение Cat's Cosmic Atlas стало доступно для ПК и Nintendo Switch

Игра приглашает вас в космическое приключение, в котором вы будете сопровождать милого котика, мечтающего стать космонавтом. Вам предстоит путешествовать по разным планетам и звёздам, узнавая интересные факты о них и собирая коллекцию значков. Вы сами решаете, куда лететь: по Солнечной системе или по дальним галактикам.

Игра сочетает в себе образовательный и развлекательный аспекты. Вы не только будете учиться новому, но и наслаждаться красотой и магией космоса. Игра имеет яркую графику, которая напоминает рисунки из детских книг.