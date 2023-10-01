Для градостроительного симулятора Celestial Empire стартовал плейтест ©

President Studio, разработчик Celestial Empire, сообщил о старте открытого раунда игровых тестов, которые продлятся до тех пор, пока не будут собраны все необходимые данные из отзывов игроков. Как уже говорилось ранее, игровые тесты открыты для всех бесплатно и без ограничений по количеству мест. Чтобы записаться на плейтесты, зайдите на страницу игры в Steam и нажмите кнопку «Запросить доступ».

Император поручил вам важную миссию. Оправдайте его ожидания и создайте город, который станет драгоценным сокровищем и гордостью Китая на протяжении столетий. Примите на себя обязанности нового губернатора провинции и проектируйте городские и сельские постройки в своем стиле! Позвольте красоте потрясающей природы местных земель покорить вас… более того, смешайте ее с уникальной архитектурой города. Но помни, боги следят за каждым твоим шагом.

Погрузитесь в захватывающий опыт, созданный разработчиками с особой тщательностью. Исследуйте эстетику, основанную исключительно на древнем Китае и его традициях. Наблюдайте за детализированными зданиями и богатой природой и наслаждайтесь потрясающими визуальными эффектами, исследуя созданную вручную карту.