Анонсирован кооперативный рогалик с видом сверху Champion Shift ©

SRG Studios выпустила первый тизер Champion Shift с первым взглядом на Сунь Укуна. Champion Shift — это кооперативный экшн-рогалик, действие которого происходит в мире магического футуризма, где игроки берут на себя роли мифических легенд с возможностью превращаться в различные транспортные средства.

В первом тизере геймплея показаны улучшения Сунь Укуна, такие как чакрамы в режиме чемпиона и смертоносные турбоклинки в режиме транспорта. Чемпионы также контролируют силу грома среди других мифических улучшений, которые Вуконг использует, чтобы поражать врагов на расстоянии.

В Champion Shift над всем нависает Доминион; теневая корпорация, стремящаяся к мировому господству. Баланс изменился, поскольку древние артефакты дали корпорации возможность призывать и захватывать легендарных чемпионов мифов, пытаясь завладеть их силами.

Хотя Сунь Укун был ослаблен их прибытием, вместе с другими захваченными чемпионами ему удалось вырваться из оков и исчезнуть на улицах. Теперь начинается охота; оснащенный вновь обретенной способностью превращаться в транспортные средства, пришло время пробиться в самое сердце Доминиона и разрушить его изнутри. Месть это блюдо, которое подают холодным.

У каждого чемпиона есть свой набор навыков и способностей, которые вы можете использовать, чтобы уничтожить своих врагов. Ни один чемпион не преодолеет опасности Доминиона за одно прохождение, но неудача — это часть веселья. Попробуйте разных чемпионов, навыки и улучшения и победите финального босса — в одиночку или с тремя другими друзьями.