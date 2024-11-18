ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Chernobylite 16.10.2019
Экшен, Выживание, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
6.9 558 оценок

Chernobylite Complete Edition доберётся до Nintendo Switch 13 декабря

monk70
Новости

Chernobylite Complete Edition выйдет на Switch в Nintendo eShop 13 декабря, объявили издатель Untold Tales и разработчик The Farm 51.

Chernobylite впервые вышла в раннем доступе для ПК 16 октября 2019 года, затем последовал полный релиз для ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 28 июля 2021 года, PlayStation 4 и Xbox One 28 сентября 2021 года и PlayStation 5 и Xbox Series 21 апреля 2022 года.

Игра будет доступна в двух формах. Chernobylite Complete Edition поставляется с полной базовой игрой и всеми обновлениями контента на сегодняшний день, включая дополнительные сюжетные миссии, новые локации, дополнительное оружие, уникальные игровые режимы и многое другое.

Chernobylite Premium Edition поставляется со всем вышеперечисленным, а также цифровыми загрузками официального саундтрека и артбука Chernobylite, а также двумя косметическими видами оружия и убежищем

Загружаемый контент включает «The Seasoned Scavenger» и «Irradiated Hideout».

-3
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Bazil Von-Raybow

В такой формулировке заголовка вас самих ничего не смущает?

-2