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Chernobylite 2: Exclusion Zone 06.03.2025
Экшен, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис, Научная фантастика
7 61 оценка

Новый трейлер Chernobylite 2: Exclusion Zone раскрывает дату выхода

butcher69

Студия The Farm 51 объявила, что Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе на PC через Steam 6 марта. Полноценный релиз для PlayStation 5, Xbox Series и PC состоится позже.

Игра представляет собой постапокалиптическую RPG с открытым миром, боевой системой, строительством базы и кооперативными миссиями. Кампания на Kickstarter уже собрала более 162 000 евро, превысив заявленную цель.

По сюжету главный герой Коул Грей — бывший военный, вынужденный участвовать в экспериментах по добыче чернобылита в параллельных мирах. Пройдя генетические модификации, он оказывается в Зоне отчуждения, где сталкивается с Черным Сталкером и пытается выжить.

-15
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Прохор Снурницин

Было бы здорово 'прикрепить' к главному герою мотоцикл с физикой, возможностью модернизации и кастомизации как в Days gone с механикой заправки ⛽ и ремонта, чтобы он на нем рассекал по ЧЗО. Ведь исследовать заброшенные города на мотоцикле куда интереснее чем на своих двоих.

2
NeroTrion

Зачем тебе мотоцикл, если ты собираешься исследовать?

0
Прохор Снурницин NeroTrion

Так мотоцикл как раз и нужен для исследования обширной территории, когда надо ехать с одного конца карты на другой, плюс на мотоцикле легче удрать от зараженных и прочих врагов, если понимаешь что нет возможности их победить.

1
Чебурешник

строительством базы и кооперативными миссиями

ясно, смело можно проходить мимо, это признаки дерьма

0
My life is a game

в 1 части была озвучка русская
почему в этой нет

и если первая не зашла, как думаете 2 будет похожа?

-1
LeoMacReady

Не была, а до сих пор есть.

0
KIBERMAX

Я не помню была ли она изначально в 1 части озвучка, но у этой игры "ранний доступ" будет, всё может измениться.

0
vertehwost

Наверно потому что поляки делают, когда первую делали конфликта не было

2