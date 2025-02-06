Новый трейлер Chernobylite 2: Exclusion Zone раскрывает дату выхода

Студия The Farm 51 объявила, что Chernobylite 2: Exclusion Zone выйдет в раннем доступе на PC через Steam 6 марта. Полноценный релиз для PlayStation 5, Xbox Series и PC состоится позже.
Игра представляет собой постапокалиптическую RPG с открытым миром, боевой системой, строительством базы и кооперативными миссиями. Кампания на Kickstarter уже собрала более 162 000 евро, превысив заявленную цель.
По сюжету главный герой Коул Грей — бывший военный, вынужденный участвовать в экспериментах по добыче чернобылита в параллельных мирах. Пройдя генетические модификации, он оказывается в Зоне отчуждения, где сталкивается с Черным Сталкером и пытается выжить.
Было бы здорово 'прикрепить' к главному герою мотоцикл с физикой, возможностью модернизации и кастомизации как в Days gone с механикой заправки ⛽ и ремонта, чтобы он на нем рассекал по ЧЗО. Ведь исследовать заброшенные города на мотоцикле куда интереснее чем на своих двоих.
Зачем тебе мотоцикл, если ты собираешься исследовать?
Так мотоцикл как раз и нужен для исследования обширной территории, когда надо ехать с одного конца карты на другой, плюс на мотоцикле легче удрать от зараженных и прочих врагов, если понимаешь что нет возможности их победить.
строительством базы и кооперативными миссиями
ясно, смело можно проходить мимо, это признаки дерьма
в 1 части была озвучка русская
почему в этой нет
и если первая не зашла, как думаете 2 будет похожа?
Не была, а до сих пор есть.
Я не помню была ли она изначально в 1 части озвучка, но у этой игры "ранний доступ" будет, всё может измениться.
Наверно потому что поляки делают, когда первую делали конфликта не было