Нуарный детектив Chicken Police - Into the HIVE! получил первый геймплейный трейлер

Разработчик The Wild Gentlemen выпустил сегодня первый трейлер Chicken Police — Into the HIVE!, посвященный геймплею, демонстрирующий, чего игроки могут ожидать, снова отправляясь в глубины Кловилля. Это включает в себя новый режим, который позволяет игрокам испытать приключение, ожидающее Сонни и Марти в полном цвете.

Ранее в этом году The Wild Gentlemen объявили, что Сонни Фезерленд и Марти МакЧикен отправятся туда, куда раньше не ступала ни одна птица, в Chicken Police — Into the HIVE! Теперь, когда предстоит разгадать еще большую загадку, игроки присоединятся к этим цыплятам, которые проберутся в подземный мир насекомых, где им предстоит столкнуться с тьмой, скрывающейся в мире и внутри них самих. В этом приключенческом нуарном детективе игроки будут собирать улики, задавать вопросы и решать множество проблем, чтобы добраться до сути дела и раскрыть заговор, который разрушит мир.

В этом продолжении более 30 полностью озвученных персонажей разбросаны по более чем 35 локациям города. Каждый из них так или иначе связан с этой историей о любви, предательстве и смерти, и игроки должны допросить их в классическом стиле Chicken Police, чтобы получить полную картину. Кроме того, игра будет полна побочных квестов и возможностей для дальнейшего изучения города Кловилль.

Ожидается, что игра выйдет на ПК в 2024 году.