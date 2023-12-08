Chivalry 2 доступна бесплатно до 14 декабря

Torn Banner Studios объявили о возможности оценить средневековый экшен Chivalry 2 совершенно бесплатно вплоть до 14 декабря 2023 года. Акция распространяется на платформах Steam и Epic Games Store, а также на консолях PlayStation и Xbox.

Игроки, поклонники жанра, которым понравится игра, смогут приобрести ее со значительной скидкой до 12 декабря. Базовое издание, которое обычно стоит 1199 рублей, будет доступно всем желающим всего за 479 рублей. "Королевское" издание будет стоить 685 рублей, а специальное издание - 582 рубля.

Chivalry 2 собрал 82% положительных отзывов и почти 26 тысяч обзоров с момента релиза. Критики также благоприятно оценили игру: на OpenCritic у нее 82% положительных отзывов из 86 рецензий.