Обновление Chivalry 2 представляет поддержку серверов, командный баланс на основе навыков, новые карты и многое другое

Разработчик Torn Banner Studios и издатель Tripwire Presents объявили сегодня о выпуске совершенно нового обновления Duel of the Fêtes, которое теперь доступно для Chivalry 2 на всех поддерживаемых платформах, включая ПК (в Steam и Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Обновление Duel of the Fêtes оправдывает свое название, предлагая широкий спектр дополнений для всех рыцарей, включая неофициальную поддержку серверов, новые карты, ориентированные на всех, баланс команды на основе навыков, новый пропуск на кампанию, выбор региона, новые настройки и дополнительные улучшения качества жизни.

Поддержка неофициального сервера: давно запрошенная функция поддержки неофициального сервера теперь доступна. Теперь игроки могут арендовать собственные серверы через Nitrado и настраивать их по своему вкусу, будь то крупное общественное мероприятие или приватный матч с друзьями. Игроки найдут кнопку «Арендовать сервер» в игре в нижней части экрана браузера серверов, которая позволит им начать процесс создания частного сервера.

Балансировка команды на основе навыков: команды теперь будут балансировать игроков с помощью алгоритма, полученного на основе глобального рейтинга перед началом данного матча. После балансировки игроки не смогут переключаться между командами, если только игра не переместит их автоматически для поддержания параметров балансировки команд. Во всех новых режимах обновления Duel of the Fêtes будет включена балансировка команд на основе навыков.