Боевая система Chrono Odyssey будет сочетать в себе TERA Online и Dark Souls - новые подробности амбициозной MMORPG

В сети появилась новая информация о MMORPG Chrono Odyssey, которая несколько дней назад показала свой первый геймплейный трейлер, графике которой верят не все.
Итак, вот новые подробности:
- Игра находится в разработке уже более 4 лет
- В игре не будет привязки класса к полу
- Боевая система будет представлять собой сочетание игр TERA Online и Dark Souls.
- Главный композитор игры - Крис Веласко, который работал над такими играми, как Overwatch, Bloodbone и God of War.
- Будет динамическая погодная система с временами года
- Будут сражения между королевствами
- В общей сложности мы получим 5 различных фракций.
- Также будут "случайные подземелья" (что бы это ни значило).
- В Chrono Odyssey не будет никакого NFT и блокчейна
- ПК и консоли - единственные платформы, на которых выйдет игра (об этом немного ранее говорилось)
- Сюжет игры вращается вокруг членов организации под названием Idraiginn, которые отправляются в опасное путешествие, чтобы победить двенадцать богов.
Что касается классов, то на данный момент подтверждено шесть. Каждый из них имеет два разных вида оружия, что определит стиль боя и пригодность в команде.
- Мечник: Меч и щит/Большой меч
- Паладин: булава и башенный щит/копье
- Колдун: Посох/Книга заклинаний
- Берсерк: Двойные топоры/Большой топор
- Ассасин: Двойные кинжалы/Винтовка
- Рейнджер: Лук/Рапира
и никаких жрецов/клириков/прочих хилов? удивительно
Паладин вышел из чата. Ну вообще, в самой популярной Корейской ММО Лост Арке тоже хилов нет, скиллкап, гит гуд и вообще, орать в чат ''ПОЧЕМУТЫ МЕНЯ НЕ ХИЛИШЬ ДУРА БЕЗМОЗГОВАЯ'' на бедную тяночку хила с трясущимися руками, такой себе геймплей.
Это ж ммо, потом добавят.
паладин не = хил
лостарк это скорее диаблоид нежели типичная ммо, в той же тере были присты и мисты, да и в большинстве даже корейских ммо есть хилящие классы.
лично я то больше за самодостаточность и отказ от клишированности в геймплее, просто удивился что к этому подходу пришли
надеюсь выйдет а то и поиграть не во что
Есть во что всегда играть, было бы желание.
во что ?