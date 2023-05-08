Боевая система Chrono Odyssey будет сочетать в себе TERA Online и Dark Souls - новые подробности амбициозной MMORPG ©

В сети появилась новая информация о MMORPG Chrono Odyssey, которая несколько дней назад показала свой первый геймплейный трейлер, графике которой верят не все.

Итак, вот новые подробности:

Игра находится в разработке уже более 4 лет

В игре не будет привязки класса к полу

Боевая система будет представлять собой сочетание игр TERA Online и Dark Souls.

Главный композитор игры - Крис Веласко, который работал над такими играми, как Overwatch, Bloodbone и God of War.

Будет динамическая погодная система с временами года

Будут сражения между королевствами

В общей сложности мы получим 5 различных фракций.

Также будут "случайные подземелья" (что бы это ни значило).

В Chrono Odyssey не будет никакого NFT и блокчейна

ПК и консоли - единственные платформы, на которых выйдет игра (об этом немного ранее говорилось)

Сюжет игры вращается вокруг членов организации под названием Idraiginn, которые отправляются в опасное путешествие, чтобы победить двенадцать богов.

Что касается классов, то на данный момент подтверждено шесть. Каждый из них имеет два разных вида оружия, что определит стиль боя и пригодность в команде.