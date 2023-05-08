Chrono Odyssey TBA
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Боевая система Chrono Odyssey будет сочетать в себе TERA Online и Dark Souls - новые подробности амбициозной MMORPG

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R_Mor
Новости

В сети появилась новая информация о MMORPG Chrono Odyssey, которая несколько дней назад показала свой первый геймплейный трейлер, графике которой верят не все.

Итак, вот новые подробности:

  • Игра находится в разработке уже более 4 лет
  • В игре не будет привязки класса к полу
  • Боевая система будет представлять собой сочетание игр TERA Online и Dark Souls.
  • Главный композитор игры - Крис Веласко, который работал над такими играми, как Overwatch, Bloodbone и God of War.
  • Будет динамическая погодная система с временами года
  • Будут сражения между королевствами
  • В общей сложности мы получим 5 различных фракций.
  • Также будут "случайные подземелья" (что бы это ни значило).
  • В Chrono Odyssey не будет никакого NFT и блокчейна
  • ПК и консоли - единственные платформы, на которых выйдет игра (об этом немного ранее говорилось)
  • Сюжет игры вращается вокруг членов организации под названием Idraiginn, которые отправляются в опасное путешествие, чтобы победить двенадцать богов.

Что касается классов, то на данный момент подтверждено шесть. Каждый из них имеет два разных вида оружия, что определит стиль боя и пригодность в команде.

  • Мечник: Меч и щит/Большой меч
  • Паладин: булава и башенный щит/копье
  • Колдун: Посох/Книга заклинаний
  • Берсерк: Двойные топоры/Большой топор
  • Ассасин: Двойные кинжалы/Винтовка
  • Рейнджер: Лук/Рапира
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Владимир Кочетов

и никаких жрецов/клириков/прочих хилов? удивительно

0
Indigo Night

Паладин вышел из чата. Ну вообще, в самой популярной Корейской ММО Лост Арке тоже хилов нет, скиллкап, гит гуд и вообще, орать в чат ''ПОЧЕМУТЫ МЕНЯ НЕ ХИЛИШЬ ДУРА БЕЗМОЗГОВАЯ'' на бедную тяночку хила с трясущимися руками, такой себе геймплей.

0
SewAwOw

Это ж ммо, потом добавят.

0
Владимир Кочетов Indigo Night

паладин не = хил

лостарк это скорее диаблоид нежели типичная ммо, в той же тере были присты и мисты, да и в большинстве даже корейских ммо есть хилящие классы.

лично я то больше за самодостаточность и отказ от клишированности в геймплее, просто удивился что к этому подходу пришли

0
AIM WP

надеюсь выйдет а то и поиграть не во что

-2
SewAwOw

Есть во что всегда играть, было бы желание.

2
AIM WP SewAwOw

во что ?

-2