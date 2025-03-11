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Chrono Trigger 24.11.2008
Ролевая
8.3 75 оценок

Chrono Trigger исполняется 30 лет, празднование будет включать различные активности

KoRnEr
Новости

Судя по новому сообщению, опубликованному сегодня в социальных сетях, Square Enix планирует отпраздновать 30-летие Chrono Trigger различными проектами.

В официальном профиле издателя на сайте Japanese X компания Square Enix подчеркнула, что сегодня, 11 марта, исполняется 30 лет со дня выхода Chrono Trigger, проекта мечты, объединившего создателя серии Final Fantasy Хиронобу Сакагути, создателя серии Dragon Quest Юдзи Хории и создателя Dragon Ball Акиру Торияму. Чтобы отпраздновать 30-летие игры, японский издатель планирует запустить в этом году различные проекты, которые выйдут за рамки мира игры, чтобы поблагодарить всех тех, кто играл в нее.

Chrono Trigger — одна из немногих JRPG 16-битной эпохи, выпущенных Square Enix, которые еще не были должным образом переделаны. Хотя игра была выпущена с дополнительным контентом на Nintendo DS, который также доступен в релизе Steam, она так и не была эффективно переделана. Надеюсь, в свете успеха ремейка Dragon Quest III HD-2D, выпущенного в прошлом году, японский издатель рассмотрит по крайней мере ремейк Chrono Trigger HD-2D, чтобы представить более широкой аудитории то, что, по моему мнению, является одной из лучших JRPG, когда-либо выпущенных, если не самой лучшей.

На данный момент единственный способ играть в Chrono Trigger на современном игровом оборудовании — на ПК с вышеупомянутым релизом Steam. Игра была запущена в довольно плохом состоянии еще в 2018 году, но с тех пор была улучшена новыми функциями и улучшениями, что делает эту версию одним из лучших способов насладиться классической игрой.

Бедовый порт Chrono Trigger на PC получил заключительный крупный апдейт
4
6
Chrono Trigger
24.11.2008
Комментарии: 6
Ваш комментарий
vladimirasss

игра легенда

2
Global Conspiration

Игра мусор👍🤙

-3
EntertainingIo Global Conspiration

Твоё мнение мусор)

-1
Global Conspiration EntertainingIo

Портфель в школу собрал, гоблин?🤣

0
Gridon

ждём очередную мобильную доилку или пачинко-автомат. Лучшая благодарность - не трогать классику кривыми руками, а заняться делом.

1
TerryTrix

Игра целиком и полностью заслуживает своего места в зале славы видеоигр!

0