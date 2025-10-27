Фанат Chrono Trigger пытается создать ремейк на Unreal Engine 5

YouTube-канал NOBL Games представил фанатский ремейк классической JRPG Chrono Trigger на движке Unreal Engine 5. Проект превращает оригинальную игру с видом сверху в RPG от третьего лица, демонстрируя, как мог бы выглядеть современный ремейк культовой SNES-игры.
В первом видео показаны обновлённый 3D-дизайн Кроно и локация. В будущем автор планирует реконструировать и другие участки игры, сохраняя дух оригинала.
Создатель проекта работает над ним в одиночку, поэтому скачать ремейк для игры нельзя — проект создаётся исключительно для портфолио. Несмотря на это, результат впечатляет: даже в рамках сольного проекта видно внимание к деталям и любовь к оригиналу. Новые видео обещают расширить знакомство с обновлённым миром Chrono Trigger.
уже не первый а может тот же хз там ярмарку и хаб делал ... но этот дизайн вообще не правильный
Давай покажи им как надо
а че показывать даже если арт от игры он все равно не верный. лока с цирком стоит далеко от замка
И всякий раз в итоге оказывается, что это просто демка для галочки в портфолио, не более
Почему не Xenogears😢 // Данил Максимов