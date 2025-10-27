Фанат Chrono Trigger пытается создать ремейк на Unreal Engine 5

YouTube-канал NOBL Games представил фанатский ремейк классической JRPG Chrono Trigger на движке Unreal Engine 5. Проект превращает оригинальную игру с видом сверху в RPG от третьего лица, демонстрируя, как мог бы выглядеть современный ремейк культовой SNES-игры.

В первом видео показаны обновлённый 3D-дизайн Кроно и локация. В будущем автор планирует реконструировать и другие участки игры, сохраняя дух оригинала.

Создатель проекта работает над ним в одиночку, поэтому скачать ремейк для игры нельзя — проект создаётся исключительно для портфолио. Несмотря на это, результат впечатляет: даже в рамках сольного проекта видно внимание к деталям и любовь к оригиналу. Новые видео обещают расширить знакомство с обновлённым миром Chrono Trigger.