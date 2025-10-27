Фанат Chrono Trigger пытается создать ремейк на Unreal Engine 5

ЧАТ ИГРЫ
Chrono Trigger 24.11.2008
Ролевая
8.3 79 оценок

YouTube-канал NOBL Games представил фанатский ремейк классической JRPG Chrono Trigger на движке Unreal Engine 5. Проект превращает оригинальную игру с видом сверху в RPG от третьего лица, демонстрируя, как мог бы выглядеть современный ремейк культовой SNES-игры.

В первом видео показаны обновлённый 3D-дизайн Кроно и локация. В будущем автор планирует реконструировать и другие участки игры, сохраняя дух оригинала.

Создатель проекта работает над ним в одиночку, поэтому скачать ремейк для игры нельзя — проект создаётся исключительно для портфолио. Несмотря на это, результат впечатляет: даже в рамках сольного проекта видно внимание к деталям и любовь к оригиналу. Новые видео обещают расширить знакомство с обновлённым миром Chrono Trigger.

Chrono Trigger
24.11.2008
Комментарии:  5
Alex40001

уже не первый а может тот же хз там ярмарку и хаб делал ... но этот дизайн вообще не правильный

hpi

Давай покажи им как надо

Alex40001 hpi

а че показывать даже если арт от игры он все равно не верный. лока с цирком стоит далеко от замка

RMP

И всякий раз в итоге оказывается, что это просто демка для галочки в портфолио, не более

Пользователь ВКонтакте

Почему не Xenogears😢 // Данил Максимов