Авторы Cities: Skylines 2 пообещали не выпускать платных DLC, пока не будут исправлены проблемы с производительностью

Разработчик Cities: Разработчик Colossal Order пообещал, что платные DLC для градостроительной игры Cities: Skylines 2 не будут выпускаться до тех пор, пока не будут решены проблемы с производительностью игры.
В новом сообщении в Steam компания Colossal Order заявила, что не будет выпускать платный контент до тех пор, пока "оставшиеся проблемы с производительностью не будут исправлены в соответствии с нашими стандартами".
По словам генерального директора компании Марины Халликайнен (Mariina Hallikainen), Colossal Order - это небольшая команда, поэтому разработчики должны "сосредоточиться на текущей задаче, чтобы не распыляться".
В сообщении также рассказывается о том, что Colossal Order планирует в следующем крупном обновлении Cities: Skylines 2, которое должно выйти на этой неделе.
После того, как на прошлой неделе обновление было сфокусировано на улучшении производительности и оптимизации, на этой неделе Colossal Order заявляет, что она "по-настоящему погрузится в тему мусора".
Функция "мусор" в Cities: Skylines 2 есть ошибки, включая исчезновение мусоровозов, нарушение баланса обработки и случайное заполнение хранилищ без причины. Эти ошибки, по словам Colossal Order, были исправлены, а баланс функции "Мусор" также будет исправлен в грядущем обновлении.
Помимо мусора, Colossal Order также занимается проблемой бродячих собак, которых, по мнению разработчика, в настоящее время слишком много.
Однако в Colossal Order также говорят, что в будущем эта ошибка может превратиться в особенность, а в потенциальном "приюте для животных DLC" появятся новые правила спасения животных и проблемы для вашего города.
На следующей неделе, по словам Халликайнен, она и Colossal Order расскажут о готовящемся редакторе игры и о том, что в нем появится, когда он будет готов к выпуску.
С киберпанка моду то взяли что ли я не пойму, игры недоделанные выпускать....
Раньше такого беспредела не было, ну или решалось ближайшими патчами и всё
А тут игры годами доделывают...
А, ну юбики тут исключение только, всё же маленькая инди компания
Киберпанк не был первой недоделанной игрой, которую пустили в релиз, но он стал индикатором для издателей, что негатив за недоделки- это неприятно, но не приговор для компании, потому что игроки, как мыши из анекдота про кактус: пишут гневные отзывы, обваливают рейтинг, но возвраты не делают)) Другие на это посмотрели, расслабились и начали борзеть. Пока такой расклад для издателя не убыточен, ничего не поменяется
вообще их надо в суд тащить за выпуск не до конца готового продукта. а то ещё и про какой-то там редактор заладили, ну да, лишь бы отвлечь лохов от проблем. и зачем вообще промы обещаниями кормить, лучше бы молча работали. короче колоссал ордер опять насрал, ничего нового.
Если за такое тащить разрабов в суд, тогда на скамье подсудимых окажутся 90% разрабов, а игровые новости превратятся в нескончаемую сводку судебных заседаний.
Омг, они еще о dlc думают. Навалили кусок плохо работающего кода выпустив явно раньше и уже мысли о длс. Кто такое поддерживает виноваты в нынешнем состоянии индустрии
там издатель есть еще, но учитывая какая первая часть, даже на топ системе 30 фпс на минималках, то можно забыть эту студию и ждать норм симсити 6 с норм движком
Смешно
Может тогда игру не надо было выпускать? Нафига её сейчас покупать-то тогда?
Сейчас такие тенденции - сначала выпустим, потом допилим. Причем разработчик говорил, что мы стопроц выпустим, проблемы есть, но мы пофиксим.
Забавно, что я купил игру в стиме, но запустить не смог. Она вылетала через 2-3 секунды. Через их лаунчер тоже самое. Скачал с торрента - работает, а я вернул деньги в стиме)
Так вот. Оптимизация есть, во всяком случае, лагов нет даже при населении в 50 тысяч. Дальше будем смотреть. Не работает экономика в игре - это совсем печально. Импорт есть, а экспорт отсутствует. Излишки товаров слить не получается. Несуразные стоимости зданий... Проблем много, но, по сравнению, с киберпанком - это работает лучше)
По логике оно так и должно было быть, раз игра ещё не готова, но издатель решил рискнуть, потому что поджимает конец года и квартала, предыдущий квартал принёс падение выручки и прибыли, а трутни (они же инвесторы) хотят под НГ дивидендов, но релизов на октябрь было немного, при чём (имхо) довольно нишевые. Вот и решили попытаться "выехать" на более именитой игре. Плюс нынче мода такая такая- выпускать недоделки за фулл прайс, а потом допиливать годами, только главное- не быть тем, кто больше всех облажался, чтобы прессе было на кого ещё переключиться, а игроки схавают, даже, если поднять ценник.