Авторы Cities: Skylines 2 рассказали, чего ожидать от следующего патча

Разработчик Colossal Order и издатель Paradox опубликовали новую информацию о том, что будет в финальном патче этого года для Cities: Skylines 2.
В новой колонке "Слово недели" в Steam, которая также станет последней до 2024 года, Colossal Order рассказала о новом обновлении, которое появится "на этой неделе".
Полной информации о патче пока нет, но разработчик сообщает, что обновление добавит детализированные модели персонажей и "улучшит геометрию всех активов".
По словам Colossal Order, это не последний патч, связанный с производительностью, но он принесет студии "еще один шаг к достижению поставленных целей". Ранее разработчик уже обещал исправить проблемы Cities: Skylines 2, прежде чем предлагать платные DLC для игры.
В обновлении этой недели также будет реализовано множество исправлений игрового процесса, включая исправления в подсчете и отображении денег, изменения в переключении полос движения транспортных средств, а также добавление цвета линий для грузовых поездов и кораблей.
В рамках обновления будут добавлены две новые карты, обе из которых стали результатом "внутреннего тестирования редактора карт", как сообщает Colossal Order. Редактор все еще не готов к публичному релизу, но разработчик утверждает, что он "делает хорошие успехи".
Генеральный директор Colossal Order Марина Халликайнен говорит, что она проинформировала дизайнеров Cities: Skylines 2, предложив дизайнерам "Страну вечного солнца" и "Плоскую землю", но, к ее "большому разочарованию", эти названия впоследствии были изменены.
Таким образом, новыми картами станут "Полуостров солнца", на котором не бывает дождей, и "Плоская земля", на которой нет контуров, потому что это буквально абсолютно плоская земля.
Пост заканчивается повторением дорожной карты Cities: Skylines 2 на 2024 год, которая включает в себя моддинг, релизы для PS5 и Xbox Series X|S, вышеупомянутые платные DLC и многое другое.
Cities: Skylines 2 уже доступна для PC, а также включена в PC Game Pass.