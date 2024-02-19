Авторы Cities: Skylines 2 рассказали о системах симуляции граждан в игре

Разработчик Cities: Skylines 2 выпустила новый дневник разработчика Colossal Order, в котором студия проливает свет на процесс создания и моделирования граждан.
В последней колонке "Слово недели" речь идет о "гражданах, образовании и общественном транспорте". В ней подробно рассказывается о нелепо детализированных системах симуляции граждан в игре и о том, как они реализованы.
По словам Colossal Order, поведение горожан иногда идет не так, как ожидают игроки: например, иногда они пропадают, а по мере роста города могут сделать выбор между школой и работой.
В первом случае это делается для того, чтобы жители не телепортировались, избегая плохих пробок, а во втором - чтобы сделать их "немного более пассивными", чтобы уменьшить количество пробок.
Затем в колонке "Слово недели" переходят к тому, как граждане выбирают товары для покупки, что происходит "с помощью взвешенной случайной проверки". Товары взвешиваются в зависимости от того, насколько вероятно, что они понадобятся гражданам, а разные возрастные группы даже имеют разные предпочтения.
Мы также узнали больше о системе образования Cities: Skylines 2, которая является камнем преткновения для Colossal Order; разработчики говорят, что в настоящее время она не работает "так хорошо, как могла бы", указывая на ряд факторов, таких как переизбыток начальных школ. Судя по всему, работа над балансом уже ведется.
Если вы когда-нибудь замечали, что общественный транспорт, например автобусы, "сбивается в кучу" в некоторых районах, у Colossal Order есть причина, по которой это происходит.
Разработчик говорит, что это происходит из-за того, что транспорт появляется на новой линии или из-за трафика, и что существует система для решения этой проблемы, но это "может занять некоторое время", если транспорт скопился на новой линии. Опять же, исправление этой проблемы также находится в разработке.
Cities: Skylines 2 уже доступна на ПК через Steam или магазин Xbox, а также входит в подписку PC Game Pass. Версия игры для PS5 и Xbox Series X|S также выйдет весной этого года.
а о симуляции выхода обновлений ничего не сказали?
Да какой там. Мне бы обещанный симулятор DLC, который при полном издании покупаешь.
В 99% случая предзаказы не делаю, но тут решил взять ибо столько сколько в Cities ни в одну игру не играю. Такого леща я еще не получал конечно.
А о симуляции оптимизации ничего не рассказали?