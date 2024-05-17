Hades 2 получила первое обновление: исправление баланса и багов

Студия Supergiant Games представила первое обновление для своего «рогалика» Hades 2 после выхода игры в раннем доступе. Патч, выпущенный 16 мая, сфокусирован на корректировке баланса и исправлении различных ошибок в работе игры.
Одним из ключевых изменений стала перебалансировка способностей, влияющих на спринт. Сам спринт стал быстрее, а управление во время бега — более отзывчивым. Кроме того, теперь игроки могут собирать ресурсы в любом месте при условии, что необходимый инструмент уже разблокирован. Также появилась возможность установить приоритет появления определенных ресурсов, в то время как остальные будут генерироваться реже.
Разработчики добавили в главное меню пункт со списком изменений, чтобы игроки могли легко отслеживать нововведения в игре. Помимо этого, была снижена вероятность встреч с Эрис на начальном этапе прохождения, а из самой Эрис теперь будут выпадать ценные предметы.
Патч также улучшил процесс открытия записей в Книге Теней и оптимизировал управление с помощью мыши. Список поддерживаемых контроллеров пополнился несколькими новыми устройствами. Ещё обновление исправило ряд ошибок, включая критические, и внесло правки в локализацию игры.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.