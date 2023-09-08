Cities: Skylines 2 получила обширное видео о чудесах аудиодизайна

Сегодня Colossal Order и Paradox Entertainment выпустили еще одно обширное видео о грядущем градостроительном симуляторе Cities: Skylines 2. В продолжение трейлера о музыке и звуке, выпущенного ранее на этой неделе, мы узнаем от звукорежиссера Анны Сирен, которая объясняет, как создавался звук в игре и где она черпала в нем вдохновение.
Судя по всему, большая часть этого вдохновения исходит из финского города Тампере, и мы слышим, как Сирен превратила то, что она испытала в реальной жизни, в то, что мы услышим в игре, от трамваев до шума дорожного движения.
Еще один интересный элемент — гром, который можно будет услышать реалистично с небольшой задержкой после того, как мы увидим молнию в небе.
Cities: Skylines 2 выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5 24 октября 2023 года. В первый же день игра также будет доступна на Xbox Game Pass.