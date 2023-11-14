Colossal Order прекратит выпускать патчи Cities Skylines 2 на еженедельной основе ради более крупных обновлений

Патчи для Cities Skylines 2 пока выходят еженедельно, поскольку Colossal Order и Paradox решают технические проблемы и проблемы с производительностью в новом симуляторе городского строительства. Тем не менее, Colossal Order подтверждает, что еженедельные патчи завершены, и что обновления и исправления для Cities Skylines 2 теперь будут выходить с менее регулярными интервалами, чтобы у разработчика было больше времени для разработки более крупных и сложных решений.
Технические проблемы Cities Skylines 2 существовали с момента запуска, поскольку новая градостроительная игра страдает от зависаний, падения уровня детализации и, как правило, низкой производительности. Моды Cities Skylines 2 помогли исправить некоторые тонкие аспекты игрового процесса, и вся игра по-прежнему предлагает несколько важных улучшений по сравнению с Cities Skylines 1. Тем не менее, обновления производительности и исправления до сих пор приходили от Colossal Order и Paradox каждый раз. неделю с момента запуска — разработчик подтверждает, что они завершены.
«За последние три недели мы очень быстро работали над патчами», — говорит Colossal Order. «Скоро появится еще один из них, но после этого мы сосредоточимся на более крупных исправлениях, работа над которыми займет больше времени. Сейчас команда сосредоточена на LOD и улучшении производительности графического процессора, и хотя геометрические LOD в значительной степени автоматизированы, требуется масса настроек и корректировок.
Мы ожидаем соответствующего повышения производительности благодаря этим исправлениям активов. Рабочая нагрузка значительна, и, к сожалению, не существует серебряной пули, позволяющей сразу повысить производительность. Вместо этого требуется выполнить несколько задач, прежде чем мы будем довольны этим. Это приводит к менее частым обновлениям, поэтому у нас не будет еженедельных обновлений».
Дайте уже что-то новое для игры.
Какое новое, там старое ни фига не работает.