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Cities: Skylines 2 24.10.2023
Стратегия, Симулятор, Строительство
7.9 947 оценок

Для Cities: Skylines 2 выпустили патч 1.2.3.f1

Sorokin12
Новости

Мы выпустили патч 1.2.3.f1 с множеством исправлений в игровом процессе, пользовательском интерфейсе и моддинге, включая небольшие исправления для Urban Promenades и Modern Architecture.

Известные проблемы:

  • Из-за изменений в вероятности смерти в городах с большим количеством пожилых людей может наблюдаться рост безработицы, поскольку все пожилые люди были омоложены для поддержания численности населения и предотвращения резкого увеличения уровня смертности. Так как некоторые из них снова выйдут на работу (некоторые останутся на пенсии), безработица может возрасти в зависимости от ситуации на рынке труда в городе.
  • Ожидается, что количество пожилых людей в городе сильно уменьшится, но по мере старения населения и вступления в силу новых расчетов вероятности смерти оно стабилизируется на более разумном уровне, чем раньше.

Исправления и улучшения для Modern Architecture:

  • Небольшие исправления и балансировка емкости транспортных средств, обслуживания и рабочих мест.
  • Добавлены парковочные места для служебных транспортных средств.

Исправления и улучшения для Urban Promenades:

  • Небольшие исправления и балансировка емкости транспортных средств, обслуживания и рабочих мест.
  • Добавлены парковочные места для служебных транспортных средств.

Исправления и улучшения игрового процесса:

  • Оптимизация производительности поиска работы.
  • Улучшена кривая вероятности смерти, чтобы граждане умирали в соответствующем возрасте.
  • Существующие пожилые граждане стали моложе, теперь их возраст варьируется от раннего возраста до среднего пожилого возраста.
  • Возраст граждан теперь ограничен 120 игровыми днями.
  • Удалены уже умершие граждане, для которых еще не назначена похоронная машина.
  • Исправлен сбой на рабочем столе, вызванный отсутствующим типом зоны после повышения уровня здания.
  • Исправлена зависимость производства электроэнергии Гидроэлектростанции от скорости симуляции путем добавления постоянной скорости потока.
  • Исправлена ошибка, из-за которой полицейские участки не отправляли машины на место преступления, если на стоянке не было припаркованных полицейских автомобилей, но был припаркован полицейский вертолет.
  • Исправлены ситуации, когда установка железнодорожной станции на существующие пути вызывала проблемы с соединением.
  • Исправлена ошибка с плавающими служебными транспортными средствами или их падением под транспортным средством, когда здание размещается на неровной местности.
  • Исправлена проблема с подъёмом при размещении дороги рядом с парковкой.
  • Исправлена ошибка с пропсами для IndustrialManufacturing04_L1_6x6 (и L2).

Исправления и улучшения пользовательского интерфейса:

  • Обновлены иконки для терраформирования, растительности, парков и рекреации, а также ландшафтного дизайна.
  • Улучшена страница настроек по умолчанию для ввода, теперь показывается предупреждение, если есть конфликт привязки.
  • Исправлена проблема с подсветкой интерфейса в обучении по дорогам.
  • Исправлена ошибка с запуском обучения в Photo Mode в некоторых случаях. Теперь обучение будет запускаться после нажатия кнопки Photo Mode, если оно еще не было показано игроку.
  • Исправлена ошибка, из-за которой сохраненные файлы могли отображать некорректные данные о населении и очках расширения, если игрок наведет курсор на совершенно новые сохраненные файлы во время игры в уже развитый город.
  • Множество исправлений SFX.
  • Множество исправлений для контроллеров.

Исправления и улучшения для моддинга:

  • Исправлена потеря соединения, из-за которой PDX Mods вызывал сбой.
  • Исправлена проблема загрузки пользовательских кривых климата.
  • Исправлена проблема, из-за которой здания Region Pack исчезали при потере интернет-соединения.
  • Исправлена ошибка с "B" на клавиатуре, не открывающей экскаватор в редакторе.
  • Улучшен Mod Publisher.
  • Новый мод теперь публикуется только если ID мода равен 0 в конфигурации публикации.
  • Исправлена ошибка с некорректным разрешением при наличии конфликта привязки клавиш, когда пользователь пытается установить одну и ту же клавишу на несколько привязок.
  • Добавлена возможность для модов показывать предупреждающие знаки на опциях (с использованием SettingsUIWarningAttribute), вкладках опций (с использованием SettingsUITabWarningAttribute) или страницах опций (с использованием SettingsUIPageWarningAttribute).

Исправления и улучшения для Paradox Mods:

  • Обновлен PDX SDK до версии 1.30
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Destroited

Как был неиграбельным куском убогого кода так и остался.

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