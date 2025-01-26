Для Cities: Skylines 2 выпустили патч 1.2.3.f1

Мы выпустили патч 1.2.3.f1 с множеством исправлений в игровом процессе, пользовательском интерфейсе и моддинге, включая небольшие исправления для Urban Promenades и Modern Architecture.
Известные проблемы:
- Из-за изменений в вероятности смерти в городах с большим количеством пожилых людей может наблюдаться рост безработицы, поскольку все пожилые люди были омоложены для поддержания численности населения и предотвращения резкого увеличения уровня смертности. Так как некоторые из них снова выйдут на работу (некоторые останутся на пенсии), безработица может возрасти в зависимости от ситуации на рынке труда в городе.
- Ожидается, что количество пожилых людей в городе сильно уменьшится, но по мере старения населения и вступления в силу новых расчетов вероятности смерти оно стабилизируется на более разумном уровне, чем раньше.
Исправления и улучшения для Modern Architecture:
- Небольшие исправления и балансировка емкости транспортных средств, обслуживания и рабочих мест.
- Добавлены парковочные места для служебных транспортных средств.
Исправления и улучшения для Urban Promenades:
- Небольшие исправления и балансировка емкости транспортных средств, обслуживания и рабочих мест.
- Добавлены парковочные места для служебных транспортных средств.
Исправления и улучшения игрового процесса:
- Оптимизация производительности поиска работы.
- Улучшена кривая вероятности смерти, чтобы граждане умирали в соответствующем возрасте.
- Существующие пожилые граждане стали моложе, теперь их возраст варьируется от раннего возраста до среднего пожилого возраста.
- Возраст граждан теперь ограничен 120 игровыми днями.
- Удалены уже умершие граждане, для которых еще не назначена похоронная машина.
- Исправлен сбой на рабочем столе, вызванный отсутствующим типом зоны после повышения уровня здания.
- Исправлена зависимость производства электроэнергии Гидроэлектростанции от скорости симуляции путем добавления постоянной скорости потока.
- Исправлена ошибка, из-за которой полицейские участки не отправляли машины на место преступления, если на стоянке не было припаркованных полицейских автомобилей, но был припаркован полицейский вертолет.
- Исправлены ситуации, когда установка железнодорожной станции на существующие пути вызывала проблемы с соединением.
- Исправлена ошибка с плавающими служебными транспортными средствами или их падением под транспортным средством, когда здание размещается на неровной местности.
- Исправлена проблема с подъёмом при размещении дороги рядом с парковкой.
- Исправлена ошибка с пропсами для IndustrialManufacturing04_L1_6x6 (и L2).
Исправления и улучшения пользовательского интерфейса:
- Обновлены иконки для терраформирования, растительности, парков и рекреации, а также ландшафтного дизайна.
- Улучшена страница настроек по умолчанию для ввода, теперь показывается предупреждение, если есть конфликт привязки.
- Исправлена проблема с подсветкой интерфейса в обучении по дорогам.
- Исправлена ошибка с запуском обучения в Photo Mode в некоторых случаях. Теперь обучение будет запускаться после нажатия кнопки Photo Mode, если оно еще не было показано игроку.
- Исправлена ошибка, из-за которой сохраненные файлы могли отображать некорректные данные о населении и очках расширения, если игрок наведет курсор на совершенно новые сохраненные файлы во время игры в уже развитый город.
- Множество исправлений SFX.
- Множество исправлений для контроллеров.
Исправления и улучшения для моддинга:
- Исправлена потеря соединения, из-за которой PDX Mods вызывал сбой.
- Исправлена проблема загрузки пользовательских кривых климата.
- Исправлена проблема, из-за которой здания Region Pack исчезали при потере интернет-соединения.
- Исправлена ошибка с "B" на клавиатуре, не открывающей экскаватор в редакторе.
- Улучшен Mod Publisher.
- Новый мод теперь публикуется только если ID мода равен 0 в конфигурации публикации.
- Исправлена ошибка с некорректным разрешением при наличии конфликта привязки клавиш, когда пользователь пытается установить одну и ту же клавишу на несколько привязок.
- Добавлена возможность для модов показывать предупреждающие знаки на опциях (с использованием SettingsUIWarningAttribute), вкладках опций (с использованием SettingsUITabWarningAttribute) или страницах опций (с использованием SettingsUIPageWarningAttribute).
Исправления и улучшения для Paradox Mods:
- Обновлен PDX SDK до версии 1.30
Как был неиграбельным куском убогого кода так и остался.