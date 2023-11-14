До выхода первых инструментов моддинга Cities: Skylines 2 осталось примерно "пару месяцев"

По словам разработчика Colossal Order, официальные инструменты моддинга для Cities: Skylines 2 будут готовы к запуску как минимум через пару месяцев.
В последнем дневнике разработчиков Colossal Order генеральный директор Мариина Халликайнен сказала, что студии, как ожидается, понадобится еще как минимум пара месяцев, чтобы привести редактор «в ту форму, в которой мы сможем его выпустить».
На данный момент редактор включает в себя карты и редактор кода. Со временем студия добавит и другие функции моддинга, которые присутствовали в оригинальной Cities: Skylines, например, импорт ресурсов.
Наша цель — как можно скорее выпустить редактора, — заявила Халликайнен. — но у нас пока нет конкретных сроков, поскольку мы не хотим давать обещаний, которые не сможем выполнить.
По словам Халликайнена, консольная версия Cities: Skylines 2, выпуск которой был отложен до весны 2024 года, будет иметь «все запланированные функции редактора», хотя в ней будут отсутствовать модификация кода и импорт ресурсов.
логичнее было сначала оптимизацию завести
Они этим сейчас вроде и занимаются. Тип сначала доделываем, потом уже плюхи.
Ну, так откройте дверь, снимите замок и выпустите, в чем проблема-то?
он доделывает моддинг, нельзя.
Ты ещё кормить его предложи. Не не, сначала моды.
Можно влезть в окно) Есть же мод, открывающий доступ к модам