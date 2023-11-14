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Cities: Skylines 2 24.10.2023
7.9 340 оценок

До выхода первых инструментов моддинга Cities: Skylines 2 осталось примерно "пару месяцев"

ltdx
Новости

По словам разработчика Colossal Order, официальные инструменты моддинга для Cities: Skylines 2 будут готовы к запуску как минимум через пару месяцев.

В последнем дневнике разработчиков Colossal Order генеральный директор Мариина Халликайнен сказала, что студии, как ожидается, понадобится еще как минимум пара месяцев, чтобы привести редактор «в ту форму, в которой мы сможем его выпустить».

На данный момент редактор включает в себя карты и редактор кода. Со временем студия добавит и другие функции моддинга, которые присутствовали в оригинальной Cities: Skylines, например, импорт ресурсов.

Наша цель — как можно скорее выпустить редактора, — заявила Халликайнен. — но у нас пока нет конкретных сроков, поскольку мы не хотим давать обещаний, которые не сможем выполнить.

По словам Халликайнена, консольная версия Cities: Skylines 2, выпуск которой был отложен до весны 2024 года, будет иметь «все запланированные функции редактора», хотя в ней будут отсутствовать модификация кода и импорт ресурсов.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Никита Дроздоvv

логичнее было сначала оптимизацию завести

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Anton Vasiljev

Они этим сейчас вроде и занимаются. Тип сначала доделываем, потом уже плюхи.

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Morpex333
Наша цель — как можно скорее выпустить редактора, — заявила Халликайнен. — но у нас пока нет конкретных сроков, поскольку мы не хотим давать обещаний, которые не сможем выполнить.

Ну, так откройте дверь, снимите замок и выпустите, в чем проблема-то?

0
Anton Vasiljev

он доделывает моддинг, нельзя.

Ты ещё кормить его предложи. Не не, сначала моды.

0
Папел

Можно влезть в окно) Есть же мод, открывающий доступ к модам

0