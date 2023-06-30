Новый ролик Cities: Skylines 2 посвящён управлению трафиком ©

Сегодня разработчики из Colossal Order выпустили новое видео Cities: Skylines 2, посвященное управлению дорожным движением. Видео перекликается с предыдущим, посвященным искусственному интеллекту трафика, и содержит более подробную информацию о том, как игрок и игра будут управлять трафиком, что очень важно, учитывая сложность проблемы. Оригинальная Cities: Skylines ужасно отставала с точки зрения технологии, которая управляла потоком трафика. В результате игра оказалась нереально сложной, потому что автомобили просто не вели себя должным образом (например, неэффективно использовали несколько полос), создавая огромные пробки, которые можно было исправить только бесконечными пробами и ошибками или использованием модов.

Мы также узнаем больше о том, как работают все важные информационные меню, как управляются служебные автомобили и как они развертываются.

Cities: Skylines 2 выходит 24 октября 2023 года для ПК, Xbox Series X|S и PS5. Он также появится в Xbox Game Pass в первый же день.