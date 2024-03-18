Официальная поддержка модов в Cities: Skylines 2 на подходе. Бета-версия начнется на следующей неделе

Прошло несколько месяцев ожидания, но официальная поддержка модов для Cities Skylines 2 наконец-то на подходе, и разработчики объявили о начале бета-тестирования.
Тестирование будет проходить с 25 марта 2024 года, и игроки смогут свободно создавать карты и модификации. Ассет-моддинг, однако, будет введен позже в этом году. Это произойдет вместе с DLC Beach Properties, которое, как следует из названия, представляет пакет активов для создания зданий и элементов пляжного жанра. Обновление также будет включать несколько исправлений и улучшений производительности.
"Вместе с Beach Properties станет доступна первая волна моддинга Cities: Skylines 2, - говорится в заявлении, опубликованном на официальных форумах игры. В число официальных инструментов для создания модов войдут редактор карт и Code Tools.
В редакторе карт вы сможете создавать карты с помощью привычных инструментов терраформирования, импортировать карты рельефа для создания чрезвычайно точных изображений вашего города и загружать свои творения на Paradox Mods... С помощью Code Tools вы можете продемонстрировать свои навыки кодирования и создать Code Mods по своему вкусу!.
Одним из самых больших упреков в адрес Cities Skylines 2 на старте было именно отсутствие официальных инструментов для создания модов, которые, по сути, являются центром притяжения сообщества.
Только в прошлом месяце генеральный директор Colossal Order признался, что компания сожалеет о том, что выпустила игру без поддержки модов, которая изначально планировалась к запуску, но была отложена.
кому такое дер.мо нужно
Им бы для начала на неработающих механиках внимание сфокусировать
Вот мододелы и сфокусируют