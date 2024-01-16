Разработчикам Cities: Skylines 2 просят совета у игроков, как справиться с токсичностью сообщества

Colossal Order выпустила первое сообщение от разработчиков Cities: Skylines 2 в 2024 году, и разработчик хочет получить совет от игроков, который поможет разобраться в непростом вопросе.
В предыдущих сообщениях подробно описывались предстоящие обновления или предостерегали от использования незавершенных частей Cities: Skylines 2, но в этом затрагивается немного более мрачная тема. В восьмом сообщении глава Colossal Order Мариина Халликайнен говорит, что она и ее команда заметили «растущую тенденцию токсичности» среди сообщества Cities: Skylines 2.
Халликайнен заявила, что эта токсичность направлена не только на самих разработчиков, но и на других членов сообщества, в результате чего «люди не решаются взаимодействовать с сообществом». Далее она спрашивает, могут ли игроки Cities: Skylines 2 «иметь конструктивный способ рассказать нам, как мы можем улучшить способ общения друг с другом». Потенциальные варианты, которые она обрисовывает, включают усиление модерации сообщества или прекращение участия, чтобы защитить разработчиков от преследований.
Халликайнен также призывает игроков давать обратную связь, но делать это конструктивно и предполагать, что другие имеют добрые намерения, помня, что «тон может быть трудно передать в письменной форме».
Помимо решения проблемы токсичности, Халликайнен также рассмотрела, что будет дальше в Cities: Skylines 2. Она сообщила, что долгожданный редактор должен быть «достаточно готов к закрытому бета-тестированию через несколько недель», поэтому не должно пройти много времени, прежде чем вы сможете опробовать эту функцию.
По словам Халликайнен, Colossal Order работает над тем, чтобы сделать Cities: Skylines 2 доступной для консольных игроков «как можно скорее». Новое расписание на ближайшие месяцы будет обнародовано «позже».
Однако до выпуска редактора — а значит, предположительно, и до выпуска на консолях — будет выпущен патч, исправляющий различные «ошибки симуляции и визуализации».
Cities: Skylines 2 уже доступна для ПК. Она также является частью PC Game Pass, а когда будут выпущены консольные версии, она также будет включена в Xbox Game Pass.
Игра когда вышла? Столько времени прошло и ничего в игре адекватно не работает. Не экономика, не симуляция транспорта, ничего не работает