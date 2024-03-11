Разработчики Cities: Skylines 2 о поддержке моддинга: "Еще многое предстоит сделать"

Разработчики Cities: Skylines 2 из Colossal Order предоставили обновленную информацию о долгожданной функции моддинга в игре, и похоже, что пройдет еще некоторое время, прежде чем появится полная поддержка.
В новой колонке «Слово недели», опубликованной сегодня, Colossal Order признает, что «еще много работы предстоит проделать» над элементом редактирования ресурсов функции моддинга игры, который «не находится в надлежащей форме», чтобы его можно использоваться в текущем состоянии. Импорт активов имеет решающее значение для выпуска региональных пакетов, представленных в прошлогодней дорожной карте, а также для того, чтобы игроки могли создавать свои собственные ресурсы, а не просто использовать то, что уже есть в игре.
К сожалению, в новой колонке не указаны какие-либо обновленные сроки относительно того, когда мы можем ожидать появления поддержки моддинга в Cities: Skylines 2.
Colossal Order, однако, заявляет, что в настоящее время «готовится к публичному выпуску» поддержки моддинга кода и функции редактора карт. Студия уже объявила, что функции моддинга будут внедряться постепенно, а не сразу.
Студия также хвалит свое сообщество за изобретательность; Colossal Order заявляет, что перестала пытаться угадать, что придумают игроки, из-за того, сколько раз ее удивляли, а вместо этого решила «просто спросить напрямую, как поддержать эти усилия».
Короче говоря, похоже, что полная поддержка моддинга для Cities: Skylines 2 еще далека, но моддинг кода и редактор карт рано или поздно должны появиться в публичной бета-версии.