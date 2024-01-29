Разработчики Cities: Skylines 2 рассказали о финальном патче, исправляющем ошибки, перед бета-тестом поддержки модов

Colossal Order подтвердила, что Cities: Skylines 2 получит еще один «автономный» патч для исправления ошибок, прежде чем обновления начнут фокусироваться на более крупных изменениях.
В последней колонке «Слово недели» на официальной странице игры в Steam разработчик сообщает, что патч 1.0.19 будет сосредоточен на исправлении ошибок, о которых сообщали игроки и которые были обнаружены внутренними тестировщиками. Эти ошибки включают в себя «множественные случаи случайных сбоев», а также проблемы с панелью статистики, отсутствующий текст и многое другое. В игровом процессе также будет улучшена стоимость земли, которая больше не будет уменьшаться до 0, даже если земля сильно загрязнена.
Другие предстоящие изменения включают в себя балансировку здания мусоросжигательного завода, а также изменения в скорости появления детей. Теперь больше подростков должны поступать в среднюю школу, чтобы получить хорошее образование. Конечно, это не был бы патч для Cities: Skylines 2 без некоторой работы над производительностью, и на этот раз Colossal Order оптимизировали отсечение теней и «переупорядочили некоторые системы, связанные с рендерингом».
хорошо что исправляют