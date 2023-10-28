Руководитель студии-разработчика Cities: Skylines 2 обещает лично информировать игроков о ходе работ над обновлениями

Cities: Skylines 2 вышла на рынок с проблемами производительности, которые омрачили жизнь многих ранних пользователей ПК, но Colossal Order не сидит сложа руки.
Разработчики уже выпустили патч, но это лишь первый из многих, поэтому генеральный директор студии Марина Халликайнен решила лично вмешаться в ситуацию.
В опубликованном сегодня на форуме сообщении она пообещала писать каждую неделю, чтобы информировать игроков о ходе работ и планах студии, а также поблагодарить за поддержку и призвать продолжать присылать отзывы.
Всем привет! Я - Марина Халликайнен, генеральный директор Colossal Order. Мы очень рады той невероятной поддержке, которую мы получили от сообщества для Cities: Skylines II. Это дает нам еще больше оснований продолжать работу над игрой и улучшать ее в будущем. Многие игроки наслаждаются игрой уже сейчас, но мы также прекрасно понимаем, что есть и те, кто сталкивается с трудностями. Мы делаем все возможное, чтобы решить эти проблемы как можно быстрее. Пожалуйста, продолжайте присылать свои отзывы и сообщения о проблемах, с которыми вы столкнулись, они очень ценны для нашей постоянной работы, и мы обещаем, что рассматриваем все, что нам присылают. Для прозрачности я лично буду писать еженедельные обновления на наших социальных каналах, так что при желании вы сможете внимательно следить за тем, над чем сейчас работает Colossal Order, и каковы наши планы на будущее.Мы очень благодарны сообществу и вашей исключительной поддержке - огромное спасибо от всей команды Colossal Order. Мы желаем вам прекрасных выходных, надеюсь, за игрой в Cities: Skylines II!
Ранее сегодня студия также объявила о выпуске восьми бесплатных региональных наборов с более чем 2500 региональными объектами, созданных известными моддерами сообщества.
Cities: Skylines 2 в настоящее время доступна только на ПК, а консольным игрокам придется подождать совсем немного, поскольку выход версий игры для PS5 и Xbox Series X|S был перенесен на весну 2024 года. С другой стороны, это означает, что их не коснутся текущие проблемы с производительностью, так что стакан наполовину полон.
Она белая. Я верю ей.
Короче, бабу с возу - кобыле легче!
эти обещания - одна большая пропаганда. через пару месяцев халликайнен просто скажет, что проект замораживается "из-за непредвиденных обстоятельств".