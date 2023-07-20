В Cities Skylines 2 будет полноценная смена времен года ©

Смена времен года в Cities Skylines 2 подтверждена, а это значит, что в градостроительной игре будет органичный переход от лета к зиме, на что многие надеялись с момента выхода первой части. Paradox и Colossal Order также подтвердили, что одна из самых неприятных особенностей Cities Skylines - страшная волна смертей - будет устранена, и предложили некоторые подробности о дорогах Cities Skylines 2.

Хотя в DLC Snowfall для Cities Skylines игроки получили несколько прекрасных ветреных карт, а также динамическую погоду в виде ливней, в оригинальной CS никогда не было полностью органичных времен года. В Cities Skylines 2 ситуация изменится. Как показали последние кадры из Colossal Order, города в Cities Skylines 2 будут меняться в течение всего игрового года, параллельно с требованиями к гражданским службам.

В летние месяцы мы видим машины для обслуживания дорог с открытыми крышами и стандартной экипировкой. Зимой же, когда дороги становятся более неровными, машины для обслуживания дорог оснащаются снегоуборочной техникой. Мы уже многое знаем о дорогах Cities Skylines 2 - если они не содержатся в надлежащем порядке, это может привести к задержкам и авариям на дорогах, что создает огромную нагрузку на общий транспортный поток и счастье горожан.

Времена года, однако, похоже, вносят еще один дополнительный нюанс. В сочетании с новой экономикой Cities Skylines 2, кажется, что стремление к реализму присутствует во всех аспектах игры.

Так, одна из самых неприятных особенностей Cities Skylines - волна смерти - была устранена. Раньше в Cities Skylines целые районы внезапно и без всяких причин превращались в города-призраки, поскольку ваши жители массово уходили из жизни.

И хотя в Cities Skylines 2 еще можно столкнуться с нагрузкой на службы по уходу за умершими в результате катастроф, пожаров и обрушений зданий, нечестная и несправедливая волна смертей, похоже, осталась в прошлом. "У нас больше нет "классических" волн смерти, которые были в Cities Skylines 1", - говорит дизайнер игры Хенри Хаймакайнен. "Пока не рушится дом, кареты не загромождают улицы. Но если случится катастрофа, то можно не сомневаться, что на улицах будет много шума".