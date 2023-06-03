В сети появились первые скриншоты из Cities: Skylines 2, преждевременно показанные Microsoft ©

В сети появились первые скриншоты из Cities: Skylines II, продолжение хитовой градостроительной стратегии от Colossal Order. На них можно увидеть, например, новый интерфейс и более реалистичный визуальный стиль сиквела. Скриншоты были преждевременно опубликованы в Microsoft Store.

Сейчас он уже удален из магазина (теперь там можно увидеть только сцены из CG-трейлера), однако одному из фанатов удалось сохранить изображение. Судя по этим скриншотам, Cities: Skylines II откажется от слегка мультяшного стиля первой части в пользу более реалистичной графики. Это далеко не новый тренд, так как его можно было частично наблюдать уже на примере более позднего DLC для "единички". Также на одном из скриншотов можно ознакомиться с измененным интерфейсом.

Cities: Skylines II выйдет на ПК, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5. Игра также будет доступна в рамках подписки Game Pass. Премьера запланирована на этот год.