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City Car Driving 2.0 1-й квартал 2024 г.
Симулятор, Автомобили, Песочница
6.7 24 оценки

City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #16 - дизайн локаций

pantogamr34
Новости

В преддверии Нового Года, мы решили на этой неделе выложить ещё несколько скриншотов. Все скриншоты демонстрирует ночное время суток и систему освещения. На данный момент – ночной вид представлен не в финальном варианте, но мы всё равно хотим увидеть Ваше мнение.

Также, мы немного нарушим наше традиционное расписание дневников "раз в две недели", и на следующей неделе поделимся с Вами частицей дорожной карты создания игры, где подведём годовые итоги.

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Подробнее о предстоящей игре, до её выхода, Вы всегда можете ознакомиться в Дневниках Разработки.

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