City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #16 - дизайн локаций

В преддверии Нового Года, мы решили на этой неделе выложить ещё несколько скриншотов. Все скриншоты демонстрирует ночное время суток и систему освещения. На данный момент – ночной вид представлен не в финальном варианте, но мы всё равно хотим увидеть Ваше мнение.



Также, мы немного нарушим наше традиционное расписание дневников "раз в две недели", и на следующей неделе поделимся с Вами частицей дорожной карты создания игры, где подведём годовые итоги.

Подробнее о предстоящей игре, до её выхода, Вы всегда можете ознакомиться в Дневниках Разработки.