На PS5 стартовала предзагрузка Clair Obscur: Expedition 33

Вес составляет чуть больше 41 ГБ. Обзоры от журналистов выйдут завтра в 12:00 по МСК.

Напомним детали игры: одного из главных героев озвучит Чарли Кокс («Сорвиголова» от Netflix). Компанию ему составят: Дженнифер Инглиш (Шэдоухарт в Baldur's Gate 3), Кирсти Райдер («Песочный Человек»), Бен Старр (Клайв в Final Fantasy XVI) и Энди Сёркис (Голлум в «Властелин Колец»).

Сюжет расскажет о противостоянии некой Художнице, которая ежегодно пробуждается и рисует случайное число, а люди этого возраста рассыпаются в прах. Каждый раз число уменьшается.

В отряде игрока будет шесть персонажей, каждый из которых реагирует на происходящее в реальном времени. За разработку проекта отвечает студия Sandfall Interactive. Для команды это дебютная работа и они считают, что их проект станет новым словом в жанре пошаговых RPG.

Прохождение сюжета займет около 30 часов. Если проходить дополнительные задания и исследовать каждый угол, то придётся потратить ещё столько же.

Релиз состоится 24 апреля в 10:00 по МСК на PS5, Xbox Series S|X и РС. Сразу в подписке Xbox Game Pass. В Steam указаны русские субтитры.