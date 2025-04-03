Новый трейлер персонажа Clair Obscur: Expedition 33 представляет Силь

Издатель Kepler Interactive и разработчик Sandfall Interactive выпустили четвертый трейлер персонажа для пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, в котором представлена Сил, а также подробности о графических режимах игры на консолях и ПК.

Познакомьтесь с Силь, веселой и безмятежной воительницей. Фермер, ставшая учителем, Силь теплая и общительная, наслаждающаяся жизнью день за днем. Она спокойно относится к смерти, давно приняв жестокость мира. Но ее дразнящая улыбка скрывает темное и болезненное прошлое. Несмотря на глубокую преданность Экспедиции, ее не беспокоит призрак неудачи. Они сделают все, что в их силах, и этого либо будет достаточно, либо нет.

Разработчики из Sandfall Interactive также подтвердили дополнительные подробности как для ПК, так и для консолей перед запуском, чтобы игроки могли подготовиться к предстоящей экспедиции по уничтожению Художницы и прекращению ее проклятия смерти.

Игроки на ПК смогут настроить графику игры по своему вкусу с помощью различных внутриигровых настроек и предустановок (от низких до эпических), чтобы найти на своем оборудовании баланс между невероятной графикой на базе Unreal Engine 5 и постоянной частотой кадров для плавного игрового процесса.

Игроки на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X также могут рассчитывать на игру в графических режимах «Производительность» или «Качество», чтобы улучшить частоту кадров или разрешение изображения соответственно, в зависимости от их предпочтений.

Для владельцев PlayStation 5 Pro Clair Obscur: Expedition 33 — это PlayStation 5 Pro Enhanced, то есть игроки на консоли также могут рассчитывать на улучшенную производительность.

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store 24 апреля. Она также будет доступна в Game Pass.