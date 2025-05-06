В Clair Obscur Expedition 33 есть физика покачивания пениса

Студия Sandfall Interactive явно не побоялась позаботиться о каждой детали в своей дебютной ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33 - в том числе и о тех, которые игроки заметят лишь спустя некоторое время. Среди таких деталей - анимация движений мужских органов, как у Гюстава, особенно заметная в купальном костюме, как подметили редакторы GamesRadar.
Поигравшие быстро обратили внимание на то, что в облегающем купальном костюме Гюстав заметно выделяется не только своим мускулистым телосложением, но и... очень реалистично выглядящим мужским достоинством:
Это не связано с движением персонажа - создатели фактически использовали физику «покачивания», то есть динамического движения частей тела, которое прежде ассоциировалось в основном с женскими персонажами в играх.
Такой уровень детализации напоминает другие известные случаи в индустрии - например, уменьшающиеся от температуры яички лошади в Red Dead Redemption 2 или продвинутую физику груди главной героини Stellar Blade - Евы.
Но на этот раз дело не ограничивается женщинами - Sandfall выбрала своего рода «равенство» в проработке персонажей. И хотя эта деталь может вызвать на лице улыбку, трудно не оценить последовательность в создании атмосферы игры и внимание к каждой, пусть даже самой удивительной, мелочи.
Запретить! Писька должна быть маленькой, а сам он должен быть с пузом и залысиной, как многие к 32 годам. Надо запретить всю эту сексуализацию мужчин в играх.
Не все к 32 с пузом и залысиной. И вообще - не трогайте пенисы.
Очень важная новость... Мда...
понятно, что постить может каждый, но кто в админах этого сайта - школьники?
Уже ясно, что озабоченные
И ведь нельзя сказать что новость "высосана из пальца " , а то так ещё хуже звучит ...
не исключено, что половину или больше новостей тут постятся нейросеткой и прочими ботоподобными
У женщин
То есть как у Люнэ бубы трясутся ПГ не интересует? Ок.
А какие именно губы?
Плечевого сустава , а вы про что подумали?:-)
В чем причина тряски?
В шедевре шедевров даже физику члена прописали, 10 из 10, ведьмак в мире каловдьюти😂 // Чёрный Пласч
Ну не, такие важные детали должны быть только в играх Рокстар, во всех остальных это "пустая трата времени и ресурсов, чё тут обсуждать" // Кейт Фостер
На этом наши полномочия всё А кто ведь ещё покупает дорогие карты, чтоб играть в такое г, а потом жаловаться, что игра тормозит)))
Ну конечно теперь надо однощагчно покупать это унылое пошаговое дерьмо от петушков хранцузиков
надесь в ведьмаке 4 тоже будет физика пениса. в балдурс гате 3 она есть. прикольная тема когда модельку крутишь. это делает игры успешными.
Главное Что бы не у Цириллы
Ну все, это тот самый недостающий балл. Теперь оценка твердые 10/10
Не замечаю этого покачивания даже на демонстрационном видео. Вроде что-то перемещается на два миллиметра, но каким же заинтересованным именно в этом аспекте надо быть, чтобы всматриваться специально. Да и персонаж мы видим, если играем за него, преимущественно со спины. Лучше бы разработчики уделяли больше внимания анимации персонажа в целом, а то двигается Гюстав довольно коряво - впрочем, для игры с таким бюджетом это уже придирки. Больше смущает, что он постоянно покачивает всеми остальными частями, то есть, всем корпусом, будто только что пробежал марафон и не может отдышаться - у персонажей-девушек это как-то не так заметно. То есть, да, технически он и правда бегает постоянно. Но это колыхание начинает укачивать.
Вот это детализация мира🤣. Куда РДР 2 и ластухе второй до этого чуда. Уже не знают где игре лизнуть, до члена дотянулись.
напомнил же ты. в РДР 2 года 2 не играл. придется перепройти
А я недавно только проходить начал.
Игра года должна быть во всём великолепна, даже в покачивании пенисов.
Представляю, как челики сидели и корпели над анимацией покачивания члена... Когда у них во всей игре анимации всего остального дубовенькие)
Ну реально игра года же? :)
Ты что, какого года? Вот этот шедевральнейший шедевр игра года? Шутишь? Это игра тысячелетия, как минимум. Больше тенят на игру всего существования человечества
самая важная функция в игре) влияет на уклонение)
Ну это не серьёзно вялого гонять по ветру туда сюда, вот если бы была физика вставания пениса то да. А ещё интересней если бы была физика хлопанья влага.. щь. 🤣🤣🤣
Это Где вы таких лавкрафтианских монстров встречали вообще ?)
бл серьёзно?
про что-то более интересное написать не?
или у афтара пунктик? // Иван Марков
Если бы был пост про сиськи, было бы 100500 сердец на посте. Пегач не меняется
Это у Маэль ? // Дмитрий Мазнев
выражение "х** вам" заиграло новыми красками
Ага и судя по картинке, ГГ стоит над ней и покачивает)
Пенисом пропиарили🤣
ну, куда ж без этого... не было бы таких продаж без этой фичи...
Ахах, я на баб конечно примерил эти костюмы, но не стал оставлять, как-то нелепо в бою выглядят)) А вот на мужиков даже не стал одевать смотреть))
Ждем теперь патча на обнаженку
Дык у него ещё и грудь трясётся, присмотритесь.
Господи, шедевр, готи, лучшая игра за всю историю!