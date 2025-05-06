В Clair Obscur Expedition 33 есть физика покачивания пениса

Студия Sandfall Interactive явно не побоялась позаботиться о каждой детали в своей дебютной ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33 - в том числе и о тех, которые игроки заметят лишь спустя некоторое время. Среди таких деталей - анимация движений мужских органов, как у Гюстава, особенно заметная в купальном костюме, как подметили редакторы GamesRadar.

Поигравшие быстро обратили внимание на то, что в облегающем купальном костюме Гюстав заметно выделяется не только своим мускулистым телосложением, но и... очень реалистично выглядящим мужским достоинством:

Это не связано с движением персонажа - создатели фактически использовали физику «покачивания», то есть динамического движения частей тела, которое прежде ассоциировалось в основном с женскими персонажами в играх.

Такой уровень детализации напоминает другие известные случаи в индустрии - например, уменьшающиеся от температуры яички лошади в Red Dead Redemption 2 или продвинутую физику груди главной героини Stellar Blade - Евы.

Но на этот раз дело не ограничивается женщинами - Sandfall выбрала своего рода «равенство» в проработке персонажей. И хотя эта деталь может вызвать на лице улыбку, трудно не оценить последовательность в создании атмосферы игры и внимание к каждой, пусть даже самой удивительной, мелочи.