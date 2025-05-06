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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 1 017 оценок

В Clair Obscur Expedition 33 есть физика покачивания пениса

Gruz_ Gruz_

Студия Sandfall Interactive явно не побоялась позаботиться о каждой детали в своей дебютной ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33 - в том числе и о тех, которые игроки заметят лишь спустя некоторое время. Среди таких деталей - анимация движений мужских органов, как у Гюстава, особенно заметная в купальном костюме, как подметили редакторы GamesRadar.

Поигравшие быстро обратили внимание на то, что в облегающем купальном костюме Гюстав заметно выделяется не только своим мускулистым телосложением, но и... очень реалистично выглядящим мужским достоинством:

Это не связано с движением персонажа - создатели фактически использовали физику «покачивания», то есть динамического движения частей тела, которое прежде ассоциировалось в основном с женскими персонажами в играх.

Такой уровень детализации напоминает другие известные случаи в индустрии - например, уменьшающиеся от температуры яички лошади в Red Dead Redemption 2 или продвинутую физику груди главной героини Stellar Blade - Евы.

Но на этот раз дело не ограничивается женщинами - Sandfall выбрала своего рода «равенство» в проработке персонажей. И хотя эта деталь может вызвать на лице улыбку, трудно не оценить последовательность в создании атмосферы игры и внимание к каждой, пусть даже самой удивительной, мелочи.

35
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
ZAUSA

Запретить! Писька должна быть маленькой, а сам он должен быть с пузом и залысиной, как многие к 32 годам. Надо запретить всю эту сексуализацию мужчин в играх.

19
mongol312

Не все к 32 с пузом и залысиной. И вообще - не трогайте пенисы.

3
Neco-Aheron

Очень важная новость... Мда...

18
Snake Snaake Snaaaaaake

понятно, что постить может каждый, но кто в админах этого сайта - школьники?

13
Случайный Игрок

Уже ясно, что озабоченные

1
Sivispacempb

И ведь нельзя сказать что новость "высосана из пальца " , а то так ещё хуже звучит ...

4
Pycckuu_XAKEP

не исключено, что половину или больше новостей тут постятся нейросеткой и прочими ботоподобными

3
Sivispacempb

У женщин

5
AndruhaGruz
4
digitalkid

То есть как у Люнэ бубы трясутся ПГ не интересует? Ок.

2
ZAUSA

А какие именно губы?

1
Sivispacempb ZAUSA

Плечевого сустава , а вы про что подумали?:-)

ZAUSA Sivispacempb

В чем причина тряски?

1
Пользователь ВКонтакте

В шедевре шедевров даже физику члена прописали, 10 из 10, ведьмак в мире каловдьюти😂 // Чёрный Пласч

2
Пользователь ВКонтакте

Ну не, такие важные детали должны быть только в играх Рокстар, во всех остальных это "пустая трата времени и ресурсов, чё тут обсуждать" // Кейт Фостер

2
LivelyCalliope

На этом наши полномочия всё А кто ведь ещё покупает дорогие карты, чтоб играть в такое г, а потом жаловаться, что игра тормозит)))

2
besnovaty1986

Ну конечно теперь надо однощагчно покупать это унылое пошаговое дерьмо от петушков хранцузиков

2
MunchkiN 616

надесь в ведьмаке 4 тоже будет физика пениса. в балдурс гате 3 она есть. прикольная тема когда модельку крутишь. это делает игры успешными.

1
Sivispacempb
будет физика пениса.

Главное Что бы не у Цириллы

1
Влад Борщ111

Ну все, это тот самый недостающий балл. Теперь оценка твердые 10/10

1
Skessan

Не замечаю этого покачивания даже на демонстрационном видео. Вроде что-то перемещается на два миллиметра, но каким же заинтересованным именно в этом аспекте надо быть, чтобы всматриваться специально. Да и персонаж мы видим, если играем за него, преимущественно со спины. Лучше бы разработчики уделяли больше внимания анимации персонажа в целом, а то двигается Гюстав довольно коряво - впрочем, для игры с таким бюджетом это уже придирки. Больше смущает, что он постоянно покачивает всеми остальными частями, то есть, всем корпусом, будто только что пробежал марафон и не может отдышаться - у персонажей-девушек это как-то не так заметно. То есть, да, технически он и правда бегает постоянно. Но это колыхание начинает укачивать.

1
YummyBayard

Вот это детализация мира🤣. Куда РДР 2 и ластухе второй до этого чуда. Уже не знают где игре лизнуть, до члена дотянулись.

1
tyurms

напомнил же ты. в РДР 2 года 2 не играл. придется перепройти

YummyBayard tyurms

А я недавно только проходить начал.

Haranis

Игра года должна быть во всём великолепна, даже в покачивании пенисов.

1
TheRoyalAegis

Представляю, как челики сидели и корпели над анимацией покачивания члена... Когда у них во всей игре анимации всего остального дубовенькие)

1
Чукча в чуме

Ну реально игра года же? :)

1
TheRoyalAegis

Ты что, какого года? Вот этот шедевральнейший шедевр игра года? Шутишь? Это игра тысячелетия, как минимум. Больше тенят на игру всего существования человечества

Суровый Нуб

самая важная функция в игре) влияет на уклонение)

Fierce_55R

Ну это не серьёзно вялого гонять по ветру туда сюда, вот если бы была физика вставания пениса то да. А ещё интересней если бы была физика хлопанья влага.. щь. 🤣🤣🤣

Sivispacempb
А ещё интересней если бы была физика хлопанья влага.. щь.

Это Где вы таких лавкрафтианских монстров встречали вообще ?)

Пользователь ВКонтакте

бл серьёзно?
про что-то более интересное написать не?
или у афтара пунктик? // Иван Марков

Offn

Если бы был пост про сиськи, было бы 100500 сердец на посте. Пегач не меняется

Пользователь ВКонтакте

Это у Маэль ? // Дмитрий Мазнев

Pycckuu_XAKEP

выражение "х** вам" заиграло новыми красками

PhantomTahm

Ага и судя по картинке, ГГ стоит над ней и покачивает)

Denis Kyokushin

Пенисом пропиарили🤣

MalevolentGalileo

ну, куда ж без этого... не было бы таких продаж без этой фичи...

MadDarkGuard

Ахах, я на баб конечно примерил эти костюмы, но не стал оставлять, как-то нелепо в бою выглядят)) А вот на мужиков даже не стал одевать смотреть))

211186

Ждем теперь патча на обнаженку

TILL0910

Дык у него ещё и грудь трясётся, присмотритесь.

TheRoyalAegis

Господи, шедевр, готи, лучшая игра за всю историю!