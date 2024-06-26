Одна комната, один незнакомец и бесконечные клики: состоялся анонс Clickolding

Издательство Outersloth анонсировало проект под названием Clickolding. Разработкой этого необычного триллера занимается студия Strange Scaffold, а релиз намечен уже на ближайшее время — всего через три недели, а если быть точнее, то 16 июля.
Clickolding представляет собой оригинальное сочетание инкрементальной механики и нарративного опыта с элементами психологического триллера. Центральным элементом геймплея станет взаимодействие игрока с загадочным персонажем в замкнутом пространстве отельного номера.
Сюжет игры строится вокруг напряжённой ситуации: главному герою предстоит выполнять монотонное действие — нажимать на счётчик, чтобы успокоить неизвестного мужчину, находящегося в той же комнате. При этом перед игроком встаёт сложный выбор: уйти и лишиться оплаты или остаться, рискуя столкнуться с необратимыми последствиями для психики.
Разработчики обещают создать гнетущую атмосферу, наполненную тайнами и загадками. Помимо основного действия — нажатия на счётчик, игрокам придётся решать головоломки и балансировать в непростых отношениях с загадочным «хозяином» ситуации.
Напомнило фильм "Идиократия", где в будущем народ отупел окончательно и самым популярным фильмом была "Жопа", где два часа показывали пердящую жопу и этот фильм в том времени получил все Оскары, в том числе за сюжет и режиссуру.
Вот к этому явно идет.
Симулятор убийцы мышки.
'' или остаться, рискуя столкнуться с необратимыми последствиями для психики. ''
Короче надо трынькать мышью до необратимых психиццских последствий. Хорошая игруля.
Куколдинг