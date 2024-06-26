Одна комната, один незнакомец и бесконечные клики: состоялся анонс Clickolding

Издательство Outersloth анонсировало проект под названием Clickolding. Разработкой этого необычного триллера занимается студия Strange Scaffold, а релиз намечен уже на ближайшее время — всего через три недели, а если быть точнее, то 16 июля.

Clickolding представляет собой оригинальное сочетание инкрементальной механики и нарративного опыта с элементами психологического триллера. Центральным элементом геймплея станет взаимодействие игрока с загадочным персонажем в замкнутом пространстве отельного номера.

Сюжет игры строится вокруг напряжённой ситуации: главному герою предстоит выполнять монотонное действие — нажимать на счётчик, чтобы успокоить неизвестного мужчину, находящегося в той же комнате. При этом перед игроком встаёт сложный выбор: уйти и лишиться оплаты или остаться, рискуя столкнуться с необратимыми последствиями для психики.

Разработчики обещают создать гнетущую атмосферу, наполненную тайнами и загадками. Помимо основного действия — нажатия на счётчик, игрокам придётся решать головоломки и балансировать в непростых отношениях с загадочным «хозяином» ситуации.