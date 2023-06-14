Clockwork Revolution TBA
6 28 оценок

По словам Брайана Фарго, Clockwork Revolution будет полноценной RPG

©
butcher69
Новости

Clockwork Revolution будет настоящей RPG, с характеристиками и прочими деталями, как это традиционно для продукции inXile Entertainment: это подтвердил Брайан Фарго, который раскрыл некоторые новые подробности об игре в Twitter.

Анонсированная с трейлером во время Xbox Games Showcase, Clockwork Revolution сначала вызвала чувства, которые многие сравнили с классическим BioShock Infinite, но, очевидно, это не будет простым шутером, который делают Фарго и его коллеги.

Во-первых, можно будет создать собственного персонажа с нуля с помощью специального редактора, а для запуска игры будет использована технология мощного движка Unreal Engine 5: гарантия потенциального визуального воздействия нового Xbox-эксклюзива.

Конечно, помимо этой первоначальной информации Брайан Фарго не смог дать комментарии, в частности, он повторил, что дата выхода Clockwork Revolution наступит "со временем", так что проект еще не готов к установлению официальных окон релиза, и потребуется некоторое терпение.

Индустрия
6
1
Последние посты по игре Clockwork Revolution
Xbox очень хочет, чтобы вы знали, что Clockwork Revolution создается разработчиками одной из лучших cRPG в мире
Xbox очень хочет, чтобы вы знали, что Clockwork Revolution создается разработчиками одной из лучших cRPG в мире
Microsoft ответила на обвинения в похожести Clockwork Revolution на Bioshock Infinite
Microsoft ответила на обвинения в похожести Clockwork Revolution на Bioshock Infinite
Игру Clockwork Revolution обвинили в копировании BioShock Infinite
Игру Clockwork Revolution обвинили в копировании BioShock Infinite
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Starkiller10

Радует, но например про Hogwarts:Legacy так тоже говорили. Разрабам сейчас на слово не поверишь

2