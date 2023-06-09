Головоломка Cocoon, от бывшего разработчика Limbo и Inside, получила геймплейный трейлер ©

Cocoon, впервые представленный на Xbox и Bethesda Games Showcase примерно в это время в прошлом году, вернулся со свежим взглядом на предстоящее изометрическое, мультиверсальное, головоломное приключение во время сегодняшнего стрима Day of the Devs.

Если вы не застали прошлогодний анонс, Cocoon - это игра от разработчика Geometric Interactive, который был основан ведущим геймдизайнером Limbo и Inside Джеппе Карлсеном, а также программистом/композитором Якобом Шмидом. Основная идея игры заключается в том, что каждый из миров находится в сфере, которую персонаж носит на спине, и между которыми можно путешествовать, решая головоломки.

Каждая из этих сфер обладает определенной способностью, которую можно открыть и использовать для решения головоломок в других мирах. Эти способности могут варьироваться от открытия скрытых объектов до возможности взаимодействия с определенными объектами на расстоянии и т.д.

Но разблокировать их не всегда просто, поскольку каждый мир/орб охраняют стражи. Чтобы победить их, потребуется быстрое мышление и понимание способностей, которые вы уже открыли, путешествуя по инопланетной среде.

Cocoon выйдет на Xbox Series X/S и Xbox Game Pass, Nintendo Switch, PlayStation и Steam. Ее издает Annapurna Interactive, а разрабатывает Geometric Interactive, как отмечалось выше.